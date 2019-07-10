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Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
10 июля 2019, 15:09 • 55 • Украина
Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.
@mod_russia Twitter
Как указывается в сообщении пресс-службы, 10 июля около 08:00 корабль, «провоцируя опасную ситуацию, зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группы международной коалиции».
Отмечается, что судно было опрошено фрегатом «Гетман Сагайдачный» в соответствии с протоколом, однако якобы «сделало вид, что у него проблемы со связью».
1 июля в центре управления обороной России заявили, что ЧФ следит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze для реагирования на возможные нештатные ситуации.
Позднее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что российские военные начали плановые учения в акватории Чёрного моря. В манёврах задействовано около десяти кораблей.
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