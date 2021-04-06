Украина заявила о потере доверия к Белоруссии и отказалась ехать на встречу ТКГ

Алексей Резников, который на Украине занимает должность вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил о потере доверия к Белоруссии. По этой причине встреча Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Москве состоится без Незалежной.

Правда, встреча ещё не назначена, а приблизительные её сроки даже не прогнозируются. Известно лишь, что она должна состояться, "если вдруг завершится карантин.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске", - заявил Резников в эфире программы "Свобода слова" на одном из украинских телеканалов.

Он добавил, что украинская делегация не поедет на реальные встречи в Минск. Именно поэтому участникам ТКГ придётся выбрать для встреч иной город в другой стране.

Причиной такого решения украинский вице-премьер назвал влияние России на Белоруссию. Он подчеркнул, что Киев "не доверяет этой стране".

ТКГ - это контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В неё входят уполномоченные представители Украины, России и ОБСЕ. ТКГ была сформирована в середине 2014 года, чтобы стать рабочим органом для решения оперативных вопросов. В числе прочего в круг вопросов входит выполнение решений "нормандской четвёрки".