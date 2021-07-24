Украина заявила о планах производства двух известных истребителей: По факту - ни слова

На Украине заявили о планах производить два известных истребителя, разработанных ещё в 70-х годах, - Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщил "Украинский милитаристский портал, сославшись на Государственный НИИ авиации Украины.

По мнению специалистов, такое производство возможно ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных заводов. Отмечается, что предприятия смогут выполнять ремонт истребителей и осуществлять замену повреждённых элементов. При этом "внутренности" самолётов предлагается производить как продукт украинского ВПК.

При этом авторы издания отмечают, что в своих планах специалисты не приводят ни финансовые расчёты, ни информацию о предполагаемом месте изготовления новых планеров для истребителей. Также без ответа остаётся вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолётов, которые на Украине не производились.