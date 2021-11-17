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Украина заверяет, что побеждает Россию
17 ноября 2021, 19:55 • 41 • Украина
Что неудивительно, Украина настолько независимая, что за успех не перестаёт благодарить страны ЕС за плодотворное сотрудничество. Зарубежные партнёры предприняли ряд конкретных действий, которые заставят Москву «подумать дважды и трижды», прежде чем напасть.
«Они будут делать эти шаги, чтобы сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий», – заявил Дмитрий Кулеба.
Главными по защите Украины Кулеба назначил несколько стран. В первую очередь, сочувствующие: Франция и Германия, которые пригрозили Кремлю пальчиком и сообщили, что негоже идти войной на несчастную Украину. А во второй группе действующих лиц не так много – мало кто горит желанием помогать Киеву. Разве что Вашингтон всегда готов предоставить оружие и консультации.
Кулеба уверен, что все державы поддерживают Киев и если вдруг Россия нападёт, то всем отрядом мстителей страны будут защищаться. Тем более враг на пороге! Тот же глава МИД Украины сообщил, что Москва наращивает силы с весны. Правда, Кремль отрицает все обвинения, но проблемы нашей реальности Незалежную не волнуют.
Несмотря на все заявления главы МИД, большинству очевиден ответ. Секрет успеха Украины в этом вопросе заключается в том, что Россия просто не собирается нападать.
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