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Украина заверяет, что побеждает Россию

17 ноября 2021, 19:55  •  41 • Украина
Наберите воздуха в грудь. В это сложно поверить, но Украина достигла небывалых успехов в сдерживании российской армии на границе. Во всяком случае, об этом заявил глава МИД Украины.

Что неудивительно, Украина настолько независимая, что за успех не перестаёт благодарить страны ЕС за плодотворное сотрудничество. Зарубежные партнёры предприняли ряд конкретных действий, которые заставят Москву «подумать дважды и трижды», прежде чем напасть.
«Они будут делать эти шаги, чтобы сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий», – заявил Дмитрий Кулеба.

Главными по защите Украины Кулеба назначил несколько стран. В первую очередь, сочувствующие: Франция и Германия, которые пригрозили Кремлю пальчиком и сообщили, что негоже идти войной на несчастную Украину. А во второй группе действующих лиц не так много – мало кто горит желанием помогать Киеву. Разве что Вашингтон всегда готов предоставить оружие и консультации.

Кулеба уверен, что все державы поддерживают Киев и если вдруг Россия нападёт, то всем отрядом мстителей страны будут защищаться. Тем более враг на пороге! Тот же глава МИД Украины сообщил, что Москва наращивает силы с весны. Правда, Кремль отрицает все обвинения, но проблемы нашей реальности Незалежную не волнуют.

Несмотря на все заявления главы МИД, большинству очевиден ответ. Секрет успеха Украины в этом вопросе заключается в том, что Россия просто не собирается нападать.

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