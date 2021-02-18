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Украина завела уголовное дело против замминистра обороны России

18 февраля 2021, 18:00  •  170 • Политика
Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Высокопоставленного офицера ВС РФ подозревают в организации Иловайского котла в Донбассе
Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов на Украине заподозрен в нарушении трех статей местного УК. Об этом сообщает СБУ.
Российскому военачальнику Киев вменяет якобы "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "ведение агрессивной войны" а также "нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством".
Также утверждается, что в 2014 году наш офицер якобы участвовал в организации Иловайского котла в Донбассе.
"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – замначальника Генштаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Украинские следователи заявляют, что Картаполов якобы действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа военного руководства РФ.
Власти России отрицают какое-либо участие действующего состава ВС страны в вооруженном внутриукраинском конфликте в Донбассе.
Накануне, напомним, парламент Незалежной утвердил прошлогоднее постановление, в котором вся ответственность за жертвы на евромайдане в 2014 г. переложена на экс-президента Виктора Януковича и бойцом "Беркута". В свою очередь, Виктор Федорович обвинил в преступлениях в ходе "революции гидности" ее вождей, включая, "шоколадного короля", ныне лидера "Евросолидарности" и депутата Верховной рады Петра Порошенко.

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