Украина засылает инструкторов для белорусских радикалов - МВД

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Минск обнаруживает и нейтрализует террористов в самом зародыше

В Белоруссию пытались въехать около тысячи иностранных инструкторов для подготовки местных радикалов, которые должны были оказать силовое противостояние в ходе акций протестов. Однако республиканские спецслужбы предотвратили их проникновение на территорию страны. Об этом сообщил глава МВД Юрий Караев, его интервью размещено на ютуб-канале MIA Belarus.

"Такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть. Начинающих террористов (...) мы уже легко обнаруживаем и нейтрализуем в зародыше", – рассказал министр, поблагодарив коллег из Госпогранкомитета за их работу.

По его словам, инструкторами были "крепкие молодые люди", которые пытались въехать в Белоруссию главным образом с территории Украины, Польши и Литвы.

"В основном они (участники протестов – ред.) теперь уже сами себя обучают в телеграм-каналах, чатах. Там они списываются и организовывают такие "уличные банды Нью-Йорка"", – пояснил Караев.

Министр подчеркнул, что силовики начнут применять боевое оружие лишь в том случае, если будет угроза диверсий и нападения на сотрудников правоохранительных органов. При этом от отметил, что протестное движение уже радикализировалось.

Накануне белорусский политолог Дмитрий Болкунец высказал мнение, что объявленный экс-кандидатом на президентский пост Светланой Тихановской ультиматум властям Республики ничего не даст, как и национальная стачка не приведет к отставке действующего лидера Александра Лукашенко. Он полагает, что следующим этапом борьбы оппозиции против бацьки станет "партизанщина". По его словам, она уже идет, т.к. люди объединяются через Сети домами и улицами.

Ранее сегодня пресс-служба МВД уведомила, что од Смолевичами (Минская область) на железной дороге найден муляж взрывного устройства. Отмечается, что рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация на перегоне Заречное – Красное знамя. Спустя полчаса мастер путей на этом же перегоне нашел возле рельсов два светящихся ящика с лампочками и проводами, говорится в сообщении телеграм-канала силовиков.

Прибывшие специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств – в них лежали камни и брелок-фонарик.

