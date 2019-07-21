«Украина» заржавела и никуда не поплывет

Президент Украины Владимир Зеленский ужаснул всю Украину, разместив на своем Ютуб-канале видеоролик о посещении самой большой кучи ржавого металла во время приезда на Николаевский судостроительный завод – некогда почти ракетного крейсера «Украина».

История этого корабля трагична, но, как ничто другое, соответствует постсоветской истории самой Украины, бездарно растратившей все, что она получила в Советском Союзе. Его братья –близнецы, крейсеры «Москва», «Маршал Устинов» и «Варяг» в настоящее время являются гордостью российского ВМФ, неся службу, соответственно, на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах. А вот «Украине», пережившей два переименования (сначала ее из «Комсомольца» переименовали в 1985-м в «Адмирал флота Лобов», а после обретения незалежности и дали нынешнее название), мягко говоря, не повезло. Независимая Украина при разделе флота забрала укомплектованный на 95% крейсер и ввела его в состав ВМСУ, но за все эти годы он так и не отошел от причала. Киев экономил на «Украине», расходуя деньги только на его содержание, но не на доукомплектацию, а в результате его готовность сначала снизилась до 85%, потом до 70%, а сейчас некогда красавец-крейсер дошел до такого состояния, что министр обороны Степан Полторак, показывая проржавленного монстра президенту Зеленскому, охарактеризовал его перспективы кратко, но всеобъемлюще и емко: «Вернуть «Украине» судоходное будущее невозможно». И тем самым обосновал необходимость его «демилитаризации» и последующей продажи. Насчет «демилитаризации» Полторак явно нафантазировал. На ржавой коробке нет никакого готового к применению оружию. Заржавели не только корпус и переборки корабля, но и даже артиллерийские установки. Для съемки нового «Острова погибших кораблей» нынешняя «Украина» сгодится, и больше ни для чего.

Кроме того, если пытаться крейсер вооружить и сделать пригодным к походам, то его фактически надо строить заново, а все запчасти покупать у России, что тоже невозможно, не говоря уже об отсутствии денег для таких расходов. Одна заправка такого крейсера обойдется более, чем 30 млн гривен, по признанию министра обороны. Но даже в нынешнем своем состоянии «Украина» жрет деньги, требуя берегового обслуживания со стороны завода, электричества и т.д. просто для поддержания на плаву. Как признался Полторак Зеленскому, за содержание корабля (если его еще можно так назвать) судостроительному заводу задолжали сумму вдвое большую, чем требуется для его достройки. Кстати, Анатолий Сердюков в бытность свою министром обороны России, предлагал Киеву либо купить крейсер за символическую цену в 1 доллар, либо забрать его и вовсе бесплатно, аргументируя этот шаг, как спасение самой Украины (уже без кавычек), потому что «иначе он вас всех разорит». Ставить «Украину» на «ход», что называется, уже тогда было более, чем проблематично, а вот использовать в качестве поставщика запчастей и для рембазы – вполне еще можно. Но Киеву стало обидно и жалко. И жалко, судя по всему, до сих пор.

- Жалко, - отреагировал в духе прежних лидеров страны и президент Украины Зеленский на предложение министра обороны о продаже ржавого металлолома. Но его стали тут же жарко убеждать, что на вырученные деньги Украина построит аж целых 4 фрегата, а такой монстр, как «Украина», для нынешних ВМСУ и не нужен, поскольку отсутствуют задачи для него. Правда, не стали говорить, что от продажи КНР доставшегося Украине тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», также доведенного в ВМСУ при стоянке у причала до полубедственного состояния, никаких плавсредтв (разве кроме каких-нибудь яхточек у адмиралов) у ВМСУ не прибавилось, а не то что фрегатов. А «Варяг», доведенный китайцами до ума, продолжает служить в качестве авианесущего крейсера в ВМС НОАК под именем «Ляонин».

Жалко – это, наверное, главное слово у нынешних украинских политиков, которые готовы хоть понадкусать, если не получается съесть. Да и не только политиков этой страны. Причем, своими собственными особенностями характера и мышления они наделяют всех остальных, без исключения. Знаете, какая петиция появилась на днях на сайте Зеленского, то бишь, президента Украины? Нет, не про необходимость стать ядерной державой, не про изменение гимна на более оптимистичный вариант (такие там штук по 5 ежедневно появляются). А про необходимость возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины через «выкуп» их у России. Оно, конечно, Россию никто не спрашивал, да и денег у Украины нет, но когда кого из украинцев это останавливало?

- Необходимо использовать тактику Китая, а именно договорится, что Украина В РАССРОЧКУ просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым, - пишет автор петиции (выделение в тексте мое – А.Г.). Не исключаю, что деньги для выплат украинцы рассчитывают попросить все у той же России. А что такого?

А, может, лучше, наоборот? Думается, шансов, что на обратный вариант Киев согласится, гораздо больше, чем на изменение позиции Москвы в отношении Донбасса, а уж тем более, Крыма, за любые деньги.

Придумать проблему, потом сообщить о ее решении – главное прокукарекать, а там пусть не рассветает. Не их проблемы. Вот егерская бригада ВСУ сообщила сегодня, что готова к отражению российской агрессии из района Чернобыльской катастрофы. Откуда инфа? Да кто-то в соцсетях написал, будто на белорусско-украинской границе в зоне Чернобыля сосредоточены ударные части ВС РФ. Естественно из конно-бронированных бурятов. И напрасно Минск утверждает, что там никого и ничего. Бравые укровояки уже готовы «отразить», о чем и рапортуют. Хорошо хоть, не докладывают, что уже «отразили». Но и этого, наверное, стоит ждать, когда кто-нибудь из состава ВСУ по пьяни подорвется на своем же минном поле.

И вот теперь, возможно, после этих примеров вам станет более понятно, как сейчас тяжело Зеленскому принимать решение по «Украине».

Продать, если найдется покупатель на металлолом? Так ведь обвинят, что продал Украину. Причем, без всяких кавычек и упоминания крейсера. Демилитаризовать? Обвинят, что оставил флот безоружным.

Хотя, как мне вот кажется, в предложении Полторака есть некий здравый смысл. Демилитаризовать Украину – это, безусловно, хороший шаг для повышения уровня безопасности в Европе. Без кавычек, естественно. А там, смотришь, и покупатель найдется.