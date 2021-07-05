Украина заранее придумала причину провала "Крымской платформы"

В МИД Украины обвинили Россию в том, что она не даёт другим странам принять участие в "Крымской платформе".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Россия не даёт другим странам участвовать в украинском проекте "Крымская платформа". Об этом министр заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Речь идёт о международном проекте Киева, направленном на "возвращение Крыма". Мероприятие должно состояться 23 августа в Киеве. В МИД России заранее предупредили, что рассматривают подобные действия как угрозу агрессии против двух субъектов страны. А участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", будет рассматриваться как недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на её территориальную целостность.

Мы знаем, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в "Платформе",

- сказал глава МИД Украины.

Он добавил, что участие в проекте станет тестом для остальных стран - насколько они в реальности поддерживают Украину. Известно, что к участию в "Крымской платформе" приглашены Польша, Латвия, Литва, Эстония и Словакия. Также Киев возлагает надежды на то, что в проекте примет участие Турция. В то же время провал "Крымской платформы" грозит Киеву крушением мифа о том, что "весь мир с Украиной".