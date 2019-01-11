Украина запустит в серию ракетный комплекс "Ольха"

Проекты, которые "значительно повысят способности ВСУ", продолжают разрабатывать на Украине. К примеру, в серийное производство запущен украинский ракетный комплекс "Ольха". Об этом сообщил министр обороны страны Степан Полторак.

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью украинской газете "Урядовый курьер" о начале серийного производства ракетного комплекса "Ольха".

Кроме того, заявил он, продолжаются и другие конструкторские работы в "многочисленных проектах, которые значительно повысят способности ВСУ".

О запуске "Ольхи" в серию сообщал ранее и Пётр Порошенко. Испытания ракетного комплекса, который, как утверждают разработчики, "собран полностью из украинских комплектующих", проводили весной 2018 года, тогда же планировалось и начать серийное производство.

Продемонстрировали впервые "Ольху" вместе с другими "перспективными разработками" украинского ВПК на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа прошлого года. По заявлению секретаря СНБО Александра Турчинова, украинский ракетный комплекс "по характеристикам превосходит российский аналог "Смерч".

Однако по мнению военных экспертов, разрекламированная "Ольха" - это всего лишь модернизированная советская реактивная система, к тому же существующая всего в нескольких экземплярах. Учитывая, что производить новые комплексы Украина не может, разработчики заняты тем, что модернизируют уже существующие.