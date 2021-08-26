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Украина запустила процесс самоуничтожения – СМИ

26 августа 2021, 16:50  •  187 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Разрушение ускорится, когда Незалежная окончательно станет неинтересна Западу
При нынешнем политическом курсе Украина как государство исчезнет уже лет через 10. Об этом заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Быкадоров.
"Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты",
– высказался парламентарий в беседе с РИА "Новости". Он пояснил, что Крым и Донбасс уже "пошли по своему пути". "Исконно русские" Харьков, Одесса, Днепропетровск, Херсон тоже скоро окажут сопротивление "нацистской хунте". Западные регионы Украины предпочтут власть соседних европейских стран.  
"Так что про Украину через десять лет можно говорить только в разрезе фантастических романов",
– считает Быкадыров. Причем, по его мнению, Запад Киеву не поможет, поскольку это будет требовать больших финансовых вложений в проект, который уже становится мало интересен зарубежным "кураторам" Незалежной, передает URA.RU.
Ранее о том, что Запад рассматривает Украину как расходный материал, высказался журналист Дмитрий Киселев. Американские аналитики также полагают, что звезда Киева закатилась.

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