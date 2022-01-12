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Украина запретила ввоз из России книг для детей: "Воспитание имперского мышления"

12 января 2022, 22:25  •  116 • Политика
Регулятор Украины запретил ввоз из России нескольких детских книг из-за иллюстраций.
Регулятор Украины запретил для ввоза в страну три книги для детей о машинах, а также с детскими тестами из-за наличия символики России.
Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи о машинах малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей 2–3 года" рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима,
- говорится в заявлении Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
На Украине после вооружённого госпереворота в 2014 году пришедшие к власти неонацисты развязали гражданскую войну, жертвами которой стали не менее 14 тысяч человек. Власти используют по отношению к России термин "государство-агрессор", оправдывая собственную русофобскую политику.
По мнению властей Украины, прославляющих пособников нацистов с Западной Украины, детские книги из России нацелены на "милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам".
Ранее орган не разрешил в конце 2021 года ещё 5 книг для детей из России, в том числе из-за стихов об армии России, а также из-за прославления императрицы Екатерины II, жившей в XVIII веке.
Закон о запрете ввоза на Украину печатной продукции "антиукраинского содержания" из России подписал в 2016 году президент Пётр Порошенко.

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