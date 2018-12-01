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Украина запретила въезд мужчинам из России, чтобы «произвести впечатление» на Запад — источник

01 декабря 2018, 10:09  •  125 • Политика
Источник в политической партии «Блок Петра Порошенко» заявил телеканалу RT, что решение Киева запретить мужчинам из России свободный въезд на территорию Украины направлено в основном на то, чтобы «произвести впечатление» на западных партнеров страны.
По словам источника особых выгод в данной ситуации для самой Украины нет. Собственно, данный шаг рассматривался киевским руководством достаточно давно, однако же его реализация на практике откладывалась потому, что он «несет в себе слишком много рисков».
Напомним, что в эту пятницу президент Украины Петр Порошенко официально заявил, что в страну запрещен въезд всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Еще прежде того на этой неделе начали поступать сообщения о том, что наших соотечественников в массовом порядке разворачивают в украинских аэропортах и на пограничных пунктах.
Данное решение киевских властей уже прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала подобный шаг «дисфункцией государства».
Со своей стороны источник отметил, что у данного запрета нет никаких оснований, добавив, что решение Порошенко «больше направлено на западных партнеров, чтобы произвести на них впечатление и просить об усилении санкций против России».
Более подробно с его комментарием вы можете ознакомиться в материале RT.

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