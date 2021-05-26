Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Главная / Политика

Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии

26 мая 2021, 13:30  •  16 • Политика
Фото: Jochen Tack via www.imago-images/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Запрет будет действовать до октября
Киев отказался от поставок электроэнергии из России и Республики Беларусь. Срок запрета – до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
"Только что НКРЕКП запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года",
– написал представитель партии "Европейская солидарность".
Гончаренко, по его словам, разочарован решением национальной комиссии. Депутат заявил, что выступал за бессрочный запрет. На крайний случай – хотя бы до конца 2021 года.
"Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца",
– пожаловался украинский депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
26 мая 2021, 08:00
"Партизанский" план Зеленского разгадали в Раде: Главное - не больше двух в отряде
26 мая 2021, 09:50
Польский депутат объяснил роковой просчёт Варшавы с русскими
26 мая 2021, 01:35
США испугались военных учений России в Баренцевом море: NI назвал причину
26 мая 2021, 06:10
Европа хочет избавиться от влияния США, но есть лишь один способ - политолог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
25 мая 2021, 07:15
Откровения «котловода»
20 мая 2021, 22:45
"Привет" от олигарха вывел Зеленского из себя
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.