Украина запретила порядка 50 лекарств из России на своей территории

Непросто мне это дается, но вынужден принести свои извинения министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Нет, в идиотизме принимаемых им решений и озвученных идей вряд ли кто из здравомыслящих людей сомневается. Он на днях опять отметился своей чудной, только ему свойственной логикой, на вопрос, что делать украинцам, чьи родственники живут в России, когда он закроет железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, Омелян гордо так рубанул «правдой по матке»: «Я предлагаю обратиться к родственникам, которые живут в России, выйти к Кремлю и попросить своего руководителя Путина сложить свои полномочия, отречься от своей должности или престола». Попутал, как всегда, где что запрещают, не подумал, что на Банковую киевлянам пройти проще, чем из Киева до Кремля. Так что – реальный идиот, без сомнений. Но, как выяснилось, очень для России полезный. Я не оговорился, для России.

Госслужба по лекарственным средствам и контрою за наркотиками Украины (бездействовавшая во время Майдана и последующей революции гидности) озаботилась состоянием фармацевтического рынка в стране и одним махом запретила реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых (по другим данным – 48) имеют российское происхождение. В список попали антибиотики, антибактериальные, иммуномодуляторы и противоспалительные средства («Галавит», «Иммуномакс», «Имунофан», «Панавир»), спазмолитики («Галидор»), метаболический препарат «Глицин», вакцины и препараты от клещевого энцефалита, онкологические лекарства. Кроме российских, запрещены лекарства из Франции, Германии, Польши, Индии, Венгрии и ряда других стран. Но львиная доля попавших под запрет – из России.

Нет, лекарства не пустышки, не имитация, просто они были завезены с нарушениями, как говорят в ведомстве порядка ввоза на Украину и местного законодательства. И запрещены они не вообще (в большинстве своем, хотя есть и полный запрет), а определенных серий. Логично было бы разбираться даже не с поставщиками, а с импортерами, которые не так оформили документы, ведь страдают от этого обычные больные. Тем более, что с некоторых препаратов конкретных серий, которые были запрещены ранее, этот запрет через какое-то время был снят. То ли занесли, то ли отсудили, но легализовали. В подавляющей части – не российского производства. Но – нет. Доктор сказал – в морг, значит, в морг. Теперь их надо изъять из продажи.

О том, что на Украине вновь появились болезни, о которых Советская Украина не помнила с середины 50-х - 60-х, в открытую пишут украинские СМИ. Эпидемия кори, которой массово заболевают взрослые (!), эпидемия туберкулеза в неоперабельных формах, от которого умирает 10-12 человек в день. Это все известно. А теперь вот и запрет лекарств под лозунгом «Да здравствует подорожник! Вперед, назад к природе!». Если к этому добавить перманентные и высокоэффективные усилия исполняющей обязанности министра здравоохранения американки Ульяны Супрун, которую сами украинцы ласково зовут «Доктор Смерть», неустанно обучающую аборигенов Незалежной мочить манту, стоять под кондиционерами, не мыться слишком часто и проводить больше времени (в качестве панацеи) на свежем воздухе, а также бороться с туберкулезом анкетированием, отбросив «мифическую советскую» флюорографию, то представьте себе, кто ломанется к нам в Россию через границу. Тем более, что украинцам на днях объяснили, чем полезен для их здоровья и бюджета государства отказ от централизованного горячего водоснабжения.

Кто поедет на поездах в Россию из Незалежной? Больные, разносчики вирусов и распространители эпидемий. Если они всей Украиной ищут вакцину от столбняка, потому что в лечебных учреждениях ее просто нет. А не дай Бог – бешеный какой-нибудь! Да и туберкулезник с открытой формой, которая не поддается лечению вообще, ничем не лучше, а то и хуже еще.

А тут, Омелян со своей волшебной палочкой. Раз, и опустил ею все шлагбаумы! И все потенциальные носители вирусов остались за шлагбаумом. И все сами, своими руками. Не идет паровоз, не едет автобус, а самолеты давно уж не летают. Никаких вам ту-ту.

Есть, конечно, шанс, что те украинцы, которые сейчас в Росси находятся на заработках, не захотят вернуться к нынешней украинской гидности. Так мы и не против. И семьи пусть перевозят. И прививки тут им все сделают, а то на Украине уже забыли это слово. А такая важная вещь, как вакцина от полиомиелита, поставленная из Канады, оплота цивилизации, вдруг оказалась просроченной. А 20 миллионов долларов кому-то в Канаде (и, наверное, на Украине тоже) – нелишними.

Так что, спасибо Омеляну. Убережет Россию от большой беды, если перекроет движение. Владимир, продолжайте в том же духе!