Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Неправильно отношусь к Варфоломею и нецензурно говорю о Филарете»: на наместник...
Закрыть Босфор: Украина требует блокаду Черного моря
«Планировали убийства правоохранителей и предпринимателей»: в Кабардино-Балкарии...
Турция слишком тесно связана с Россией, чтобы закрывать ей Босфор по просьбе Кие...
Главная / В России

Украина запретила иностранцам въезд в Крым

29 ноября 2018, 20:39  •  130 • В России

Киев снова рвёт связи со своей бывшей территорией (на словах, разумеется, продолжая рассуждать о «единой краине»). В четверг Госпогранслужба Украины запретила «всем гражданам иностранных государств» въезжать в Крым. Конечно, до Керченского моста или симферопольского аэропорта (главные точки попадания в регион на сегодня) «самая мощная армия Европы» дотянуться как-то не может.

Поэтому новое ограничение распространяется лишь на КПП под контролем Украины на Перекопе и в Чонгаре. Всё это — Херсонская область, где действует недавно введённое военное положение. А то мало ли, вдруг иностранные шпионы и диверсанты (подразумеваются россияне) решат оттуда в Крым просочиться, чтобы… вот именно, «чтобы что?..» Не ищите здесь логики, её у нынешних украинских властей нет.

Ибо совсем недавно Киев принял закон, разрешающий посещение российского полуострова только через «официальные» (украинские) КПП на Перекопе. «Нарушителей», въехавших с территории РФ, может ждать тюремное заключение… если, конечно, после такого «подрыва устоев европейской державы» те рискнут заявиться на Украину и попадут в лапы СБУ. Теперь же получается полный сюр: в Крым (с точки зрения Киева) можно попадать только через «правильные» КПП, но они-то как раз для любых обладателей неукраинских паспортов перекрыты.

— Налицо нарушение элементарных прав личности на свободу перемещения. Кстати, 10 декабря мировое сообщество отметит Всемирный день прав человека, но вряд ли возмутится этой киевской «инновацией». Можно только поблагодарить Украину за помощь в загрузке Крымского моста новыми пассажирами, которые теперь уж точно не поедут через Перекоп, — сказал нам политолог, эксперт по Украине Владимир Рогов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 17:24
Путин разрешил называть аэропорты и вокзалы в честь героев Отечества
29 ноября 2018, 20:39
Владимир Путин: Важно не профукать деньги
28 ноября 2018, 23:24
«Лишили своевременной помощи»: СК предъявил обвинения директору реабилитационного центра, где лечился актёр Марьянов

29 ноября 2018, 18:54
По новым правилам: правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
29 ноября 2018, 02:39
«Попытка предотвратить уход в Московский патриархат»: Константинополь распускает экзархат русских приходов в Европе
29 ноября 2018, 17:24
В Крыму развернули четвертый дивизион ЗРКС-400 «Триумф»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России
23 ноября 2018, 07:09
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Осташко)
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.