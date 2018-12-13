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Украина запретила Донцову и поэтов Серебряного века за "пропаганду" России
13 декабря 2018, 01:39 • 68 • Политика
В черном списке книжной продукции, запрещенной к продаже на Украине за "пропаганду страны-агрессора", то есть России, появилось еще 26 наименований. В этот раз нелегальной литературой на Украине признаны детективные романы Дарьи Донцовой, антология "Поэзия Серебряного века", а также "Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах" за авторством Владимира Жабцева.
Как отмечает Федеральное агентство новостей, это уже далеко не первые российские книги, запрещенные за последние месяцы на Украине. Аналогичным образом украинские органы цензуры активно запрещают и снимают с эфиров российские и советские песни, фильмы и сериалы.
Во всех запрещенных книгах, будь они дамскими детективами, поэтическими сборниками или детскими энциклопедиями, украинские власти различили или признаки продвижения коммунистической идеологии, или же пропаганду России и ее отдельных государственных органов.
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