Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»

Компанія Skyrizon (дочернее предприятие китайской Beijing Xinwei Technology Group), заключившая сделку, судится с Украиной из-за ареста, наложенного на акции и не позволяющего распоряжаться предприятием «Мотор Сич», ранее приобретенным китайскими фирмами. Заявленная сумма исковых требований – 3,5 млрд долларов.Но по щелчку из США сделка не состоялась. Уже январь 2021-го на пороге, а решения нет. Вероятность аннулирования контракта весьма высока, считают эксперты. Уже есть мнения, что в случае тяжбы в международном арбитраже с китайцами Украина останется и без 3,5 млрд долларов, и без «Мотор Січ».Похоже, в Киеве ждут инаугурации Джо Байдена. Может, он чем поможет «патриотам». Китайцы наняли мощные юридические компании, которые будут представлять в международном арбитраже интересы обманутых Украиной инвесторов. И, что-то подсказывает, что Поднебесная «разденет» Украину на 3,5 млрд долларов, заодно получив технологии.