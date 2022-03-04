Украина залита кровью мирных людей – киевские неонацисты себе верны!

Украинские нацисты остаются себе верны. Им не привыкать убивать мирное население. Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов рассказал, что Киев использует иностранное вооружение при обстрелах населенных пунктов с гражданским населением. Поставки оружия осуществляются из-за рубежа – натовские страны отличились, одобряя уничтожение больниц, школ и детских садов на юго-востоке Украины.«Автоматический гранатомет АГС-17, 82-миллиметровые минометы и 120-миллиметровые минометы, артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм. Неоднократно мы фиксировали применение тактических ракет "Точка-У". Благо работает система ПВО и ракеты не достигают своей цели и повреждения наносятся только обломками и частями ракет», - пояснил Якубов.Хотелось бы напомнить, что и сейчас действует Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 1950 года. Что касается Незалежной, то газета Washington Post уже обвинила Киев в ее нарушении, назвав «кровавой» медиакампанию Украины против спецоперации России. Журналисты так отреагировали на публикацию фотографий и видеоматериалов с российскими военнопленными, отметив, что их достоверность также под вопросом. Это прямое нарушение международного права Киевом.«В Telegram, Twitter и YouTube министерство внутренних дел Украины с воскресенья публикует непрерывный поток чрезвычайно наглядных изображений, демонстрирующих ужасы войны и предлагающих россиянам изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек», — подчеркивается в публикации.Впрочем, публикация фоточек не самое главное.Вчера, 3 марта, сообщества в соцсети ВК «Черный список ВСУ» и «Ополчение Новороссии» опубликовали информацию об очередном зверстве укронацистов. Они расстреляли мирных людей, пытающихся выехать из Мариуполя. Сразу отмечу, что публикация 18+. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина батальоны «Азов» и «Правый сектор», запрещенные в России, не выпускали жителей Мариуполя в гуманитарный коридор. Людей использовали в качестве «живых щитов».О том, что Западу плевать на убийство мирного населения Донбасса, ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступивший на спецсессии Генассамблеи.«Ничего в документе нет и о том, что на протяжении восьми лет США и Европа накачивали и сейчас накачивают Украину вооружением, помогая майданному режиму убивать мирных жителей на Донбассе, оправдывали лояльные киевские власти за полное игнорирование минских договоренностей», - добавил он.Штаты на пару с Евросоюзом пытаются создать себе имидж поборников международной законности, а в действительности остаются теми же агрессорами и убийцами, как и прежде.Между тем спецоперация по денацификации Украины продолжается. Укронацисты с иностранными наемниками будут уничтожены. Никто им не простит страдания и гибель мирных людей. Да, мы не забыли фашистские заявления о том, что «Русские – не люди», ставший украинским нарративом в последние годы.