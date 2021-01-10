Украина закупит российский «Спутник-V» в тайне от США

Киевские власти придерживаются западной политики в отношении использования российской вакцины от коронавируса. Они не хотят признавать эффективность препарата «Спутник-V», надеясь, что Запад соблаговолит заслать на Украину зарубежный аналог. Напряжение в народе тем временем возрастает, а некоторые уже против Владимира Зеленского.Председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко возмутился тому, что в государстве с момента распространения вируса используют российские тест-системы, однако отказываются закупать «Спутник-V». Кравченко удивлен абсурдности ситуации.«Очередное вранье (…) по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как "Вектор-Бест", "ДНК-Технология", "Амплисенс", "Хема" и другие», — заявил эксперт.Ко всему прочему Сергей Кравченко обратился к Максиму Степанову, Михаилу Радуцкому, Виктору Ляшко, Арсену Жумадилову с требованием прекратить врать о российской вакцине. По его словам, ПРЦ тест-системы, производящиеся харьковской компании Астравир производится на основе компонентов из РФ.Следует отметить, что до этого действия Владимира Зеленского раскритиковал депутат Верховной Рады Илья Кива. Он предположил, что украинский президент уже привился препаратом «Спутник-V». Кива отметил, что российская вакцина – самый эффективный препарат.В пятницу, 8 января министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о подаче заявки на регистрацию «Спутника-V» харьковской фармацевтической компанией «Биолек». Российская вакцина указана в документах под названием «Гам-КОВИД-Вак».