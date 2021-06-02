Украина закупает в России товаров на почти семь миллиардов долларов

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Деньги Порошенко и Коломойского Москва тратит на гуманитарную помощь ДНР и ЛНР

Компании украинских олигархов и представителей действующей власти ведут активную торговлю с Россией вопреки собственным санкциям, закупая товаров и услуг примерно на семь миллиардов долларов. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, Москва направляет эти деньги, в том числе, на гуманитарную помощь народным республикам Донбасса, что совсем не является секретом. А также укрепляет экономику нашей страны, решает социальные вопросы. Он поименно назвал всех украинских олигархов, которые несмотря на заявления постмайданных вождей о мифической агрессии продолжают торговать с РФ.

"Приближенные к власти граждане, включая до сих пор (Петра) Порошенко и его группы с неким господином (Александром) Грановским, (Арсением) Яценюком, (Виктором) Пинчуком, (Дмитрием) Фирташом, (Ринатом) Ахметовым, (Игорем) Коломойским – все оплачивают продукцию, которая производится в России", – раскрыл глаза ура-патриотам Незалежной представитель Кремля.

Козак заметил, что если следовать логике нынешних украинских властей, все кто купил что-то в РФ, должны сидеть рядом с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. По его данным, в целом товарооборот между нашими странами составляет $11 млрд.

"При этом по экспорту из России только в 2020 г. закупается товаров, услуг на $6,7 миллиарда. Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти $4 млрд", – сообщил замруководителя администрации главы РФ.

Напомним, Медведчуку режим предъявил обвинения по статьям о "Госизмене" и "Нарушении законов и обычаев войны". Оппозиционного политика подозревают в передаче секретных данных о ВСУ, передаче России газового месторождения в Азовском море и в подрывной деятельности в связи с созданием организации для помощи украинцам в РФ. Глава ОПЗЖ сейчас находится под домашним арестом до 9 июля .

