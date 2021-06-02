Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Главная / Политика

Украина закупает в России товаров на почти семь миллиардов долларов

02 июня 2021, 20:35  •  92 • Политика
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Деньги Порошенко и Коломойского Москва тратит на гуманитарную помощь ДНР и ЛНР
Компании украинских олигархов и представителей действующей власти ведут активную торговлю с Россией вопреки собственным санкциям, закупая товаров и услуг примерно на семь миллиардов долларов. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, Москва направляет эти деньги, в том числе, на гуманитарную помощь народным республикам Донбасса, что совсем не является секретом. А также укрепляет экономику нашей страны, решает социальные вопросы. Он поименно назвал всех украинских олигархов, которые несмотря на заявления постмайданных вождей о мифической агрессии продолжают торговать с РФ.
"Приближенные к власти граждане, включая до сих пор (Петра) Порошенко и его группы с неким господином (Александром) Грановским, (Арсением) Яценюком, (Виктором) Пинчуком, (Дмитрием) Фирташом, (Ринатом) Ахметовым, (Игорем) Коломойским – все оплачивают продукцию, которая производится в России", – раскрыл глаза ура-патриотам Незалежной представитель Кремля.

Козак заметил, что если следовать логике нынешних украинских властей, все кто купил что-то в РФ, должны сидеть рядом с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. По его данным, в целом товарооборот между нашими странами составляет $11 млрд.
"При этом по экспорту из России только в 2020 г. закупается товаров, услуг на $6,7 миллиарда. Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти $4 млрд", – сообщил замруководителя администрации главы РФ.
Напомним, Медведчуку режим предъявил обвинения по статьям о "Госизмене" и "Нарушении законов и обычаев войны". Оппозиционного политика подозревают в передаче секретных данных о ВСУ, передаче России газового месторождения в Азовском море и в подрывной деятельности в связи с созданием организации для помощи украинцам в РФ. Глава ОПЗЖ сейчас находится под домашним арестом до 9 июля .

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 10:30
В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2021, 15:25
Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море
27 мая 2021, 01:25
«Слуги народа» заговорили о прекращении поставок белорусского топлива на Украину
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.