Украина закрывается на карантин: авиакомпания МАУ отменила рейсы в 16 стран

В связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19,Международные авиалинии Украины (МАУ) отменяют ряд международных рейсов и сокращают частоту некоторых перелетов по стране.Как сообщается на Facebook-странице компании, ограничения коснутся ряда направлений в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.Рейсы сокращают из-за решений правительств ряда стран запретить массовые мероприятия и ограничить интенсивность передвижения между странами.О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии МАУ дополнительно сообщит позже.Кроме того, изменить полетную программу из-за коронавируса может украинская авиакомпания SkyUp. На данный момент вопрос рассматривается.Сегодня Кабинет министров на своем заседании планирует рассмотреть вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.Отметим, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти. Так, на утро среды, 11 марта, оно достигло 118 тыс. 23 человек.При этом на материковый Китай приходится 80,778 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 5,5 тыс. случаев.Всего в мире насчитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая — 3,157 тыс.За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.В Италии зафиксировано 10,149 подтвержденных случаев заболевания (скончался 631 человек). Страна закрыта на карантин. В Иране — 8,042 тыс., (291), Южной Корее — 7,775 тыс. (60), Испании — 1,662 тыс. (36), Франции — 1,606 тыс. (30), Германии — 1,296 тыс. (2), Франции — 1,126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера — 1,264 тыс. (19), США — 1004 (31), Швейцарии — 476 , Нидерландах — 382 (4), Великобритании — 373 (6), Норвегии — 277, Бельгии — 267, Швеции — 248, Австрии — 182, Сингапуре — 166, Малайзии — 129, Гонконге 120 (3), Дании — 113, Австралии — 112 (3), Бахрейне — 109.Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 91 стране и районе мира. Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (6), Сан-Марино, (2), по одному — в Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Ливане, Аргентине, Марокко, Панаме.В России число зараженных увеличилось до 20 человек. Врачи выявили ещё троих инфицированных в Москве. Кроме того, новый вирус нашли у россиянина в ОАЭ. Заболевания COVID-2019 выявлено: у двоих граждане КНР, один — гражданин Италии, еще 17 — россияне, которые вернулись из Италии.На Украине пока один подтверждённый случай: в Черновцах у мужчины вернувшегося из Италии.От опасной инфекции на сегодняшний день в мире излечились более 65,9 тыс. человек.