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Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет
30 ноября 2018, 11:09 • 124 • Украина
Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал.
РИА Новости
«Не допускаются в страну россияне-мужчины в возрасте от 16 до 60 лет», — приводит его слова «Обозреватель».
Цигикал уточнил, что исключением для допуска являются гуманитарные цели, например похороны.
Информацию о закрытии въезда подтвердил в своём Twitter президент Украины Пётр Порошенко.
Ранее посольство России предупредило о массовых отказах во въезде на Украину.
29 ноября закон о военном положении в ряде областей Украины вступил в силу.
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