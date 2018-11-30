Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет

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Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал.

РИА Новости

«Не допускаются в страну россияне-мужчины в возрасте от 16 до 60 лет», — приводит его слова «Обозреватель». Цигикал уточнил, что исключением для допуска являются гуманитарные цели, например похороны. Информацию о закрытии въезда подтвердил в своём Twitter президент Украины Пётр Порошенко. Ранее посольство России предупредило о массовых отказах во въезде на Украину. 29 ноября закон о военном положении в ряде областей Украины вступил в силу.