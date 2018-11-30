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Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет

30 ноября 2018, 11:09  •  124 • Украина
Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал.
 
РИА Новости
 

«Не допускаются в страну россияне-мужчины в возрасте от 16 до 60 лет», — приводит его слова «Обозреватель».

Цигикал уточнил, что исключением для допуска являются гуманитарные цели, например похороны.

Информацию о закрытии въезда подтвердил в своём Twitter президент Украины Пётр Порошенко.

Ранее посольство России предупредило о массовых отказах во въезде на Украину.

29 ноября закон о военном положении в ряде областей Украины вступил в силу.

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