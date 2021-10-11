Украина закрыла пункт пропуска "Чаплынка" у Крыма

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С российской стороны КПП "Перекоп" продолжает функционировать

На Украине в одностороннем порядке с 19 октября прекращает работу контрольно-пропускной пункт "Чаплынка" на границе с Крымом. Соответствующее распоряжение подписал замглавы администрации Херсонской области Андрей Шибаев.

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплынка" с 19 октября 2021 года", – следует из документа, опубликованного на официальном сайте ОГА.

Согласно распоряжению, закрыть пункт пропуска предложили в Госпогранслужбе Незалежной с одобрения "министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины".

Между тем, с российской стороны границы напротив данного КПП находится пункт пропуска "Перекоп", о закрытии которого Погранслужба РФ не уведомляла.

Как напоминает РИА "Новости", украинские власти сообщили о временной приостановке работы "Чаплынки" в июне нынешнего года в связи с проведением ее ремонта. Пункт планировалось открыть в июле, однако сдачу объекта перенесли на август, затем на середину сентября.

Тем не менее, сейчас продолжают работать два других КПП: "Джанкой" и "Армянск" с российской стороны, соответственно, с украинской – "Чонгар" и "Каланчак".

