Украина закрыла один из пунктов пропуска на границе с Крымом, люди ждут в очереди

Украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на границе с Крымом в воскресенье, 12 августа, прекратил работу. Об этом "Комсомольской правде - Крым" сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по РК.

"Каланчак", расположенный напротив российского пункта пропуска "Армянск", не пропускает людей и транспортные средства с 11:00.

Причины пока не известны. Некоторые граждане, прибывшие на полуостров из незалежной, утверждают, что на украинской границе отключили электропитание, другие - что это все устроили специально, чтобы помешать гражданам Украины ехать в Крым.

В связи с прекращением работы украинского контрольного пункта на выезде из Крыма скопилась очередь из 50 автомобилей. На въезде оформление транспортных средств происходит по прибытии.

- Несмотря на провокационные действия украинской стороны, все пункты пропуска (российские, - ред.) работают в штатном режиме, сотрудники МАПП "Армянск" предлагают ожидающим в очередях проследовать в другие пункты пропуска, так как не известно, до которого часа украинская сторона будет сдерживать поток лиц и транспортных средств на данном направлении, - отметили в погрануправлении.