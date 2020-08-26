Украина закроется для иностранцев до конца сентября. Есть исключения, но не для России

Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, решение о закрытии границ связано с продолжающейся эпидемией коронавируса.

В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнёрами, - отметил глава кабинета министров.

При этом пограничники по-прежнему будут пропускать людей, которые имеют разрешение на проживание на Украине, а также сотрудников международных организаций и членов гуманитарных миссий.

Отметим, что на Украине зарегистрировано 110 тыс. случаев заражения коронавирусом. За всё время эпидемии 2,3 тыс. человек скончались. Во вторник украинские власти решить продлить карантин до ноября.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии потребовали депортировать украинских гастарбайтеров, которые 46 раз нарушили карантин в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, работодатели тоже пренебрегают правилами безопасности, закрывая глаза на нарушение карантина со стороны заробитчан.