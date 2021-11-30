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Украина законодательно "оккупирует" борщ

30 ноября 2021, 18:55  •  63 • Политика
Украина решила законодательно "оккупировать" борщ. В Раде готовятся принять закон об учреждении национального праздника в честь красного супа.
Об этом сообщила одна из инициаторов законопроекта - замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По её словам, депутаты хотят учредить "День украинского борща", который будет праздноваться ежегодно во вторую субботу сентября. Словосочетание "украинский борщ", вынесенное в название праздника, должно закрепить за Украиной право на это блюдо.
Проект уже поддержали депутаты из других фракций. В частности, за введение нового праздника высказался член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Он считает, что "День украинского борща" поможет стране заманить к себе туристов.
Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы,
- отметил парламентарий.
Напомним, что Украина очень ревностно относится к борщу. Битва политиков за борщ иногда принимает довольно необычные формы. Весной этого года Киев обратился в ЮНЕСКО, чтобы красный суп причислили к украинскому нематериальному культурному наследию. А в конце прошлого года украинские министры устроили состязание в приготовлении этого блюда. Незадолго до этого украинские дипломаты внесли правки в турецкую "Википедию", прописав там, что борщ - национальное блюдо Украины, а не России.
Однако самая странная акция состоялась в июле этого года, когда украинцы запустили пакетик борща в стратосферу.

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