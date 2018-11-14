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«Украина закончит блицкриг на Красной площади»

14 ноября 2018, 11:54  •  120 • Война
Украина «должна провести блицкриг» и закончить молниеносную войну на Красной площади в Москве. С таким мнением выступил экс-глава избирательного штаба бывшего президента Украины Виктора Януковича Тарас Черновол в интервью телеканалу ZIK, прокомментировав выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — убежден Черновол.
По словам политика, пока вооруженные силы Украины к подобному «блицкригу» не готовы — и действовать Киев вынуждены другими способами, «дипломатией и политикой санкций».
Как сообщает ФАН, выборы в ДНР и ЛНР сломали планы Киева лишить республики субъектности на минской и других переговорных площадках. Об этом заявил журналистам представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что выборы прошли без существенных нарушений, а также с соблюдением демократических процедур.
В начале октября украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Оборонная промышленность Украины создает ракеты, которые способны «достать до Москвы». Бадрак добавил, что новые дальнобойные ракеты могут «поменять риторику переговоров», ведь Киев, «вооружившись сотней-двумя таких ракет», сможет диктовать Москве свои условия. Кроме того, благодаря силе оружия с радиусом поражения в 1,5 тыс. км Украина «сможет отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции».
23 августа президент Петр Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО. Он также напрямую обратился к властям России и заявил, что Кремлю не удастся сдержать «евроатлантическую интеграцию нашего государства».
«Наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — заявил Порошенко.
При этом экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко убежден, что ВСУ сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций. По словам украинского военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит уже тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.
Кроме того, Гриценко отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество прошений об отставке.
Кроме попыток вступить в НАТО, продолжающихся с момента распада СССР и возникновения независимой Украины, в Киеве озабочены безопасностью южных рубежей, однако риторика украинских военных скорее представляется агрессивной, нежели оборонительной. Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что создание базы на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки».
По словам Богдана, создание базы поможет развить такую инфраструктуру, которая заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров». После этого, отметил генерал, возможно решение ряда проблем, в том числе вопрос Крыма. Напомним, Крым стал российским по результатам общенародного референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за включение Крыма и Севастополя в состав России на правах субъектов федерации.

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