Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Главная / Аналитика

Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление

01 ноября 2021, 09:30  •  510 • Аналитика
© Depositphotos / rootstocks
По сведениям украинских профильных СМИ, холдинг "Российские железные дороги" столкнулся с довольно специфической проблемой — по оценкам специалистов, два десятка магистральных российских локомотивов отжало в свое пользование АО "Украинские железные дороги" (УЖД). И если для РЖД такое количество, в общем-то, не является особо чувствительным, то для УЖД, у которых не первый год наблюдается катастрофический некомплект тягового состава, это неплохое подспорье.
В принципе, никакой сенсации в этом нет: в украинских СМИ и социальных сетях в последние годы регулярно появляются фотографии российских локомотивов, работающих на Незалежной.
Этим летом бывший тогда членом правления УЖД Франтишек Буреш заявил, что износ электровозов компании составляет 94,4 процента, тепловозов — 98,3. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц (или 5,3 процента) моложе 25 лет. В теории в инвентарном парке компании числится более 1,6 тысячи электровозов и почти две тысячи тепловозов. Но на практике на ходу 600-700 магистральных локомотивов, которые к тому же требуют проведения постоянных текущих ремонтов. Судя по отчетности УЖД, согласно которой в год компания проводит около 4,5 тысячи текущих ремонтов, каждый бегающий локомотив раз шесть-семь в году становится на прикол. Разумеется, в таких условиях три десятка куда более свежих российских локомотивов являются неплохим подспорьем.
Интересно, что озвученные Бурешем катастрофические цифры износа тяги приведены с учетом осуществленной в 2018-2019 годах закупки 30 новых тепловозов General Electric. Без этой закупки процент хлама, наверное, составил бы и вовсе сотню. Хотя, как показывает практика, хламом могут быть не только старые тепловозы. Каждый из тепловозов GE обошелся УЖД в 4,7 миллиона долларов. Любопытно, что Молдавия купила 12 таких же тепловозов в 2020 году по 4,2 миллиона долларов за штуку. При этом тепловозы оказались еще и ограниченно функциональны: как выяснилось, им просто не всегда хватает мощности, чтобы тягать товарняки. На самом деле, для всех изначально было очевидно, что этот прекрасный контракт был взяткой Петра Порошенко Дональду Трампу. Но важно то, что взятка эта была сделана за счет пребывавшей к тому моменту уже далеко не в лучшей форме УЖД.
Но это, в общем-то, просто еще один эпизод из истории масштабного разграбления УЖД, которая во всю ширь развернулась после Майдана 2014 года.
К руководству компании были допущены откровенные проходимцы с украинскими и иностранными паспортами. Зачастую до того не имевшие никакого отношения не только к железной дороге, но и к транспорту вообще.
Самые жирные куски УЖД (прежде всего — грузовые перевозки и сфера публичных закупок) переходили в кормление представителям правящих партий (например, на первых порах братьям Дубневичам из "Народного фронта") и олигархам. Даже сейчас Ринат Ахметов имеет самые низкие тарифы на перевозки своих грузов, а дизельное топливо УЖД покупает у структур Коломойского по "уникальной" формуле… "Роттердам+". Буквально на днях УЖД в очередной раз купила топливо производства Кременчугского НПЗ по рыночной цене и заплатила еще 58 долларов за виртуальную доставку каждой его тонны из Роттердама!
Сейчас компания находится в глубоких долгах и в бесконечных убытках. Общий долг по кредитам составляет около полутора миллиардов долларов. Убытки, полученные за прошлый год, — полмиллиарда долларов. При этом даже украинское Министерство финансов прогнозирует на ближайшие пять лет лишь их рост. И на этом фоне офис президента Зеленского продвигает закупку 130 локомотивов Alstom за немыслимые для компании почти 900 миллионов евро.
В общем, УЖД ведут к очевидному финалу — абсолютно неплатежеспособному состоянию. А упомянутый выше Франтишек Буреш, который в октябре как раз покинул правление компании, отчитался, что уже начат процесс анбандлинга компании по выделению четырех вертикалей будущего холдинга: грузовой, пассажирской, производственной и инфраструктурной. То есть речь идет о фактически бесплатной приватизации в недалеком будущем прибыльного направления (грузовых перевозок) и национализации накопленных убытков.
Для комплекта стоит еще упомянуть о том, как скрупулезно УЖД выполняет свои обязательства. С 2011 года Проминвестбанк, который тогда был украинской "дочкой" ВЭБ, открыл УЖД ряд кредитных линий на общую сумму 123,5 миллиона долларов. До мая 2017 года этот долг худо-бедно обслуживался. А потом в УЖД решили, что обслуживать долг перед банком из санкционного списка не нужно. И украинские суды встали на сторону УЖД. В 2019 году Проминвестбанк продал этот долг инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P., входящему в состав американской VR Capital Group Ltd. Однако в нынешнем году украинский суд разрешил не погашать долг и перед американцами. К слову, по ходу всех этих споров украинская Фемида еще и помогла отжать Проминвестбанк в пользу Игоря Коломойского.
Разумеется, что при подобных раскладах неизвестно, когда России в итоге удастся выцарапать с "незалежной" свои локомотивы. Не говоря уж о перспективах взимания платы за самовольную аренду.
Отсюда вопрос: стоит ли РЖД в принципе продолжать поддерживать отношения с УЖД как с нормальным партнером? Ведь масштаб украинской деградации в целом (и ее железных дорог в частности) в любой момент может привести к непрогнозируемым проблемам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





510
Источник
Похожие новости
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
31 октября 2021, 15:25
Не хотите жить, как в Китае, россияне? А придётся
31 октября 2021, 09:00
Это садизм: китайцы призвали флот США к ответу за загадочную катастрофу
30 октября 2021, 10:15
"Россия начала войну", наслав на Украину внезапную зиму
30 октября 2021, 10:15
Глобальный "поход против Москвы и Пекина": что пошло не так
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 00:45
Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
01 ноября 2021, 08:20
"Просто сбежали с этого бала": Депутат Рады назвал двух "предателей&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2021, 12:35
Эсминцу США не удалось по-тихому проскочить в Чёрное море - попался русским
29 октября 2021, 17:55
Польша планирует взыскать с "оккупантов" почти $1 триллион
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
31 октября 2021, 00:15
Экс-депутат Рады предложил России эффективный способ проучить Украину
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.