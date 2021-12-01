Украина захватила белорусские вагоны — вслед за российскими локомотивами • 405 • Аналитика © AFP 2021 / Gints Ivuskans В декабре Украина имеет все шансы остаться без белорусских нефтепродуктов. С учетом степени зависимости страны от них это грозит если не коллапсом, то очень серьезными проблемами. Ведь на Белоруссию приходится 39% украинского рынка бензина, 36% рынка дизельного топлива и 43% рынка битума. Уникальность ситуации в том, что связаны эти проблемы не с торговой войной между двумя странами, как можно было бы подумать. То есть не с решением белорусской стороны по ограничению экспорта нефтепродуктов и даже не с планами Украины прервать экономические отношения с Белоруссией, хотя такие идеи в Киеве витают — соответствующий законопроект недавно даже был внесен в Верховную раду представителем правящей партии. Лишиться существенной части столь необходимых бензина, дизтоплива и мазута Украина может по причине того, что их не в чем будет перевозить. В нынешнем году между Украиной и Белоруссией по инициативе Киева действительно развернулась торговая война. Двадцать шестого апреля Украина ввела специальные пошлины в размере 35% в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей. Минск поначалу ничем не ответил. Но после майского решения Киева о прекращении авиасообщения с Белоруссией (из-за якобы принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair с Протасевичем на борту) официальный ответ все же последовал: белорусское правительство приняло решение о введении на шесть месяцев разового лицензирования в отношении трех десятков видов товаров украинского происхождения. Фактически это означало запрет на ввоз товаров, импорт которых в Белоруссию в 2020 году составил, под украинским данным, 112,6 миллиона долларов (8,5% от украинского экспорта в белорусском направлении), по белорусским — 139 миллионов долларов (десять процентов). Анекдот в том, что "напавшая" сторона (то есть Украина) в итоге так и не смогла взимать 35-процентные пошлины — белорусские поставщики убедили украинский суд, что решение об их введении противоречит международным соглашениям и даже украинским законам, а потому оно было отменено еще в июле. Украинские же экспортеры реально лишились возможностей поставлять свою продукцию. Лишь осенью Александр Лукашенко смилостивился — после ряда полуофициальных обращений украинской стороны с просьбами допустить на белорусский рынок попавшие под запрет товары. Решение о разовых лицензиях, правда, не отменили, но по большинству товарных позиций их стали выдавать беспрепятственно. То есть торговая война завершилась — с потерями исключительно для Киева. А с ноября Украина начала импортировать из Белоруссии еще и электроэнергию, закупки которой ранее она запрещала. И сегодня энергосистема Украины "висит" на этих поставках, избегая таким образом полного коллапса. Так что, несмотря на регулярные политические плевки из Киева в сторону Минска (последние были связаны с нагнетанием ситуации на белорусско-украинской границе из-за беженцев, которых там нет и близко), в торгово-экономических отношениях между двумя странами царит совет да любовь. Но на днях генеральный директор "БНК-Украина" (компании — поставщика белорусских нефтепродуктов) Евгений Поспелов заявил: "С нашей стороны трудностей нет, ресурс (нефтепродуктов. — Прим. авт.) в наличии, но мы не можем гарантировать четкость перевозок железной дорогой". По его словам, по состоянию на 23 ноября на Украине находилось 2857 цистерн белорусской приписки и их число стремительно растет: еще неделей ранее этот показатель не превышал 2500, а в обычных условиях он составляет около 1500. Соответственно, в Белоруссии образовался острый дефицит пустых вагонов. А ведь львиная доля поставок нефтепродуктов осуществляется по железной дороге. Недавно мы уже писали о достаточно вольном распоряжении украинскими железнодорожниками въехавшими на территорию Украины российскими локомотивами. Они не торопятся их возвращать собственнику, используя для частичной компенсации дикого дефицита тягового состава на Украинских железных дорогах (УЖД). Похоже, что с белорусскими цистернами происходит нечто подобное. Только в данном случае это может ударить по самим украинцам. Впрочем, разложение на УЖД зашло так далеко, что одним изъятием чужого подвижного и тягового состава, говоря словами из "Зеленого фургона", "во временное пользование" дело не ограничивается. В последние годы стали обыденностью кражи перевозимого груза местными бандами. Причем масштабы разграбления впечатляют — порой они измеряются десятками вагонов в день. Дикий Запад, наши дни… Еще одна сторона медали — это разворовывание всего, что плохо лежит, самими работниками УЖД. В целом по стране масштабы тут вполне промышленные: например, только на ветке Одесса — Измаил "налево" из тепловозов уходит 675 тонн дизельного топлива в месяц. Схема нехитрая: в тепловоз уже после отправления со станции на ходу забрасывают пустые канистры, потом их быстро наполняют топливом, после чего тоже на ходу сбрасывают вдоль железнодорожной ветки. Но и это не все. Разворовыванию активно подвергаются сами вагоны. По УЖД катаются десятки тысяч вагонов, непригодных к использованию. Частью из древних, никогда не проходивших реальных ремонтов местных вагонов, частью из выведенных из эксплуатации российских вагонов, которые массово ввозились на Украину после 2014 года. Ездит все это добро кое-как, с многочисленными авариями и немалыми потерями грузов. Другое дело, когда в страну заезжают из России, Белоруссии или Казахстана вагоны в пределах сроков эксплуатации, а то и вообще новые. Там есть чем поживиться. Далее — откровения пожелавшего остаться неназванным работника украинской таможенной службы: "Недавно на Украину зашли восемь вагонов с грузом из Казахстана. Обратно шли пустыми через Белоруссию. С Украины вагоны вышли, а вот белорусы их тормознули, обнаружив, что на всех восьми отсутствуют тормозные блочки. Это значит, что вагоны аварийные. Блочки со всех них были сняты на Украине. Один стоит восемь тысяч гривен". Чаще всего воруют детали тормозного оборудования, авторежимы, авторегуляторы и затяжки горизонтальных рычагов. Но бывали даже случаи, когда меняли новые вагонные тележки на старые. Украина реально становится страной, опасной для транзита и перевозки грузов по железной дороге. Особенно в случае их доставки вагонами, принадлежащими юридическим лицам сопредельных стран. Возможно, не только Белоруссии в случае с нефтепродуктами, но и другим сопредельным странам надо задуматься, стоит ли овчинка выделки: покрывают ли выгоды от поставок на Украину товаров риски, связанные с возможным разворовыванием, задержкой вагонов и даже с их разукомплектацией. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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