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Украина захотела поучаствовать в сертификации "Северного потока - 2"

15 октября 2021, 17:20  •  136 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Специальное агентство внутри ЕК намерено сделать беспристрастный "анализ всех рисков и потенциальных угроз", связанных с запуском российского газопровода
Киевский режим продолжает лелеять надежду на сохранение газотранспортной системы Незалежной в условиях скорого запуска "Северного потока-2", поэтому ищет любые способы повлиять на работу новой балтийской магистрали. В связи с этим госкомпания "Нафтогаз" попросила Брюссель допустить украинских представителей к дебатам относительно сертификации "СП-2".
Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью местному телеканалу ТСН.
""Нафтогаз" обратился к Еврокомиссии, чтобы присоединиться к дебатам в качестве третьей стороны, пока Еврокомиссия будет готовить заключение по сертификации "Северного потока-2", – заявила чиновница.
По ее словам, чтобы исключить предвзятость с украинской стороны, ЕК намерена задействовать специальное агентство, функционирующее внутри самой европейской структуры, дабы они сделали беспристрастный "анализ всех рисков и потенциальных угроз", связанных с запуском российского газопровода.
Стефанишина отметила, что власти Незалежной хотят быть услышанными в Евросоюзе при обсуждении работы "СП – 2". По ее словам, представители Старого света уже заверили киевский режим в том, что функционирование нашей трубы "будет происходить исключительно на таких же условиях, как и для любых других стран". Поэтому Брюссель подтвердил необходимость проведения общеевропейских дебатов по вопросу энергобезопасности.Соответствующее заседание в ЕС должно пройти "на этой неделе", утверждает вице-премьер.
"Документы, которые представила Украина, будут рассмотрены, как и на саммите лидеров ЕС в конце этого месяца", – резюмировала Стефанишина.
Напомним, за последние несколько дней президент России Владимир Путин на разных мероприятиях дважды обозначил позицию Москвы по поводу просьб, которые поступают как из Киева, так и со стороны Брюсселя, увеличить объемы прокачки газа через ГТСУ. Глава государства подчеркнул, что это невозможно из-за ветхости советского трубопровода.

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