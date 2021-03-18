Посол Украины назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии за нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны. "Не было такой страны, как Украина, во время Второй мировой войны", - напомнил Юрий Самонкин.

У Германии есть моральный долг перед Украиной по возвращению Крыма, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Его слова прокомментировал президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин.

Речь идёт об интервью украинского дипломата немецкому изданию Berliner Zeitung. Посол Украины заявил журналистам, что Берлин обязан помочь Киеву вернуть Крым в качестве компенсации за нацистскую тиранию и оккупацию полуострова во время Второй мировой войны.

Во-первых, не было такой страны, как Украина, во время Второй мировой войны. Была единая страна под названием Советский Союз, которая понесла наибольшие потери в этой войне, как человеческие, так и экономические,

- напомнил Юрий Самонкин в беседе с Nation News.

Во-вторых, эксперт указал, что Берлин, в отличие от Киева, отлично помнит историю Второй мировой войны. В Германии сохранены даже памятники советской эпохи и надписи красноармейцев на Рейхстаге. Кроме того, ФРГ до сих пор выплачивает репарации России и узникам концлагерей. Тем временем на Украине неонацизм и бандеровщина возведены в статус государственной идеологии.

Наконец, в-третьих, вопрос Крыма был закрыт ещё в 2014 году после референдума жителей полуострова. И Украина больше не имеет никаких рычагов влияния на Крым. Поэтому Киев пытается выпросить помощь у международных партнёров, но выглядит это совершенно нелепо, подчёркивает эксперт.