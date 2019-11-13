Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял

Автор:

Кучер Егор

2014-й стал годом начала введения самых больших санкций против России в её современной истории. США и страны Европы объединили усилия для того, чтобы «наказать» Москву за «аннексию» Крыма и «агрессию против Украины». Здравый смысл и сегодня подсказывает, что карать санкциями за события в Донбассе следовало бы не Россию, а как раз Украину, а ставший вновь российским по своей воле Крым тут и вовсе ни при чём. А когда по так называемой формуле Штайнмайера Киев всё-таки наступил на горло собственной песне и отводит войска в двух населённых пунктах на линии разграничения, это стало очевидно.

Тем не менее США и ЕС руководствовались не здравым смыслом, а логикой максимально возможного усиления давления на Москву. Вряд ли Украина в тот момент хотела какой-либо иной реакции своих заокеанских кураторов на события 2014 года, поэтому с разрешения всё тех же кураторов ввела против России и собственные санкции. Причём украинские санкции озвучивались как нечто беспрецедентное и способное нанести большой ущерб России.

Сейчас, спустя пять лет, ситуация уже совершенно иная. Кажется, что все мыслимые санкции уже введены как Европой, так и Украиной, однако эффекта от них словно бы и нет. Более того, в самой Европе всё чаще звучат призывы снять с России часть санкций из-за их вреда для тех, кто их ввёл. На Украине теперь тоже начинают заявлять о готовности к отмене ограничений, однако эта риторика всё равно приправлена рассуждениями о важности возврата Крыма и воображаемой необходимости выполнения Москвой минских соглашений. Что же происходит?

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Мнимый разворот

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «РБК-Украина», что Киев готов к смягчению санкционной политики ЕС в отношении России. По его мнению, Европа хочет нормализовать отношения с Россией, поэтому и Украине следует готовиться к тому, что европейские санкции будут смягчены.

«Желание снять санкции появилось на следующий же день после принятия санкций. Все эти пять лет кто-то пытался чуть-чуть или сильно на это повлиять. Это реальность, которая является нормальной, и в которой мы уже привыкли существовать. Но все понимают, что санкции привязаны к минским соглашениям. И поэтому, пока нет реального прогресса по Минску, оснований смягчать или блокировать продление санкций нет», — сказал Кулеба.

Он осудил тех, кто «хочет разрушить санкционный механизм», и призвал «не вестись на этот трюк». Самыми чувствительными санкциями против России он считает секторальные. По его словам, именно об их снятии сейчас звучат разговоры в Брюсселе. В то же время Кулеба уверен, что в декабре антироссийские меры будут продлены, но Украина готова и к их отмене.

Мы, конечно, видим, что хребет системы давления на Россию остаётся, но само тело уже начинает потихоньку пронизывать паралич. Раз — тут их вернули в ПАСЕ, раз — заговорили о том, чтобы вернуть в G7,

— сказал он, добавив, что Украина готова к этому «с самого первого дня».

Надо понимать, что Кулеба вовсе не говорит о снятии украинских санкций с России. Нет, речь идёт лишь о европейских мерах. Однако также стоит понимать, что Украина в последние пять лет как флюгер поворачивалась по воле европейского политического ветра, а значит, если Европа пойдёт на смягчение санкций, то и Киеву придётся как-то реагировать. Кулеба дал понять, что Украина постарается на этом заработать, топнув ногой в Брюсселе.

«Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это всё же произойдёт, получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам», — сказал он.

На вопрос о том, как поступит Украина, если Брюссель скажет «мы в принципе вам не были ничего должны», Кулеба уверенно заявил, что «это так не работает, потому что есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента», а значит, при снятии санкций «необходимы компенсаторы». Украина, по словам чиновника, скажет Брюсселю «спасибо, что хоть пять лет продержали санкции».

В своём интервью Кулеба сказал также, что сейчас Украина находится в «фактическом состоянии войны» с Россией за «оккупированные территории», а Крым всё равно станет украинским, «сколько бы времени на это ни ушло».

Санкции Украины против России

Одним словом, ничего не меняется. Просто Киев должен как-то реагировать на то, что происходит. На укрепление отношений России и Германии, которые выступили единым фронтом в поддержку «Северного потока — 2», а также на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который всё чаще говорит о необходимости разморозить отношения с Россией.

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Однако так ли велики и ужасны украинские санкции, чтобы ставить их в один ряд с европейскими? Отнюдь нет. Главное в них — откровенное хамство, декларативность и разрыв братских отношений, то есть то, что и без всяких санкций было свойственно киевскому режиму образца 2014 года и остаётся свойственным очень многим политикам на Украине.

Киев планомерно вводит санкции против Москвы с 2014 года, после воссоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Ограничения вводились на основании закона «О санкциях», подписанного Петром Порошенко 10 сентября 2014 года. Закон вступил в силу уже 12 сентября 2014 года и предусматривал широкий спектр мер — более 20 положений, включая запрет на транзит энергоресурсов.

Основные санкции: блокировка активов физических и юрлиц на территории Украины, ограничение торговли, частичное прекращение транзита энергоресурсов, запрет на вывод капитала с Украины, разрыв соглашений и совместных проектов, программ в области промышленности, безопасности и обороны, прекращение обмена правами на объекты интеллектуальной собственности, визовые ограничения, разрыв международных договоров.

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции против 388 российских физических и 105 юридических лиц. Эти санкции затем неоднократно продлевались и расширялись. Попавшим в список лицам запрещён въезд на территорию Украины.

Среди наиболее крупных компаний в списке оказались «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», КамАЗ, «Русал», «Ижмаш», «Ростех», Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, крупные банки, издательства, а также «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и ряд других.

Среди частных лиц под санкциями находятся министр обороны России Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Козак, глава «Роснефти» Игорь Сечин, секретарь СБ России Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и другие.

10 января 2016 года Украина ввела торговые ограничения против России согласно закону «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России». В списке — мясо и мясная продукция, рыба, молочные продукты, сыры, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, детское питание, а также ряд позиций технического оборудования. Всего в перечне было более 30 видов товаров.

С марта 2018 года под ограничения попали все минеральные удобрения из России. В декабре 2018 года действие санкций было продлено до 2020 года.

Из последних санкций — меры, введённые Киевом в апреле, мае и июле 2019 года. 10 апреля Украина решила отказаться от формалина, карбамидоформальдегидного концентрата, пружин для железнодорожных вагонов, железнодорожного электрооборудования, устройств связи, а также стеклянной тары. 1 июля Украина запретила ввоз из России всех транспортных средств.

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Самое интересное в ситуации с украинским санкциями — их введение в условиях, когда Украина закупала у России огромный перечень товаров, найти замену которым непросто. Следствием всех санкций Украины против России стали существенные потери для украинского бюджета.

Себе во вред

По данным Федеральной таможенной службы, с 2014 по 2019 год Украина закупила у России товаров на 50,1 млрд долларов, тогда как Россия у Украины за тот же период — лишь на 30,8 млрд долларов. Вследствие действий Украины её прибыль от торговли с Россией сокращалась год от года. Если в 2013 году на экспорте в Россию Украина заработала 15,8 млрд долларов, то уже начиная с 2014 года эта цифра сокращается: было продано товаров на 10,7 млрд долларов, в 2015 году — на 5,67 млрд долларов, в 2016 году — 3,81 млрд долларов. Экспорт из России на Украину растёт лишь в последние два года, и то незначительно.

Как свидетельствует статистика ФТС, всего с 2014 по 2019 год Украина продала России товаров на 46,4 млрд долларов. Россия же заработала на экспорте на Украину за тот же период гораздо больше — 73,9 млрд долларов. Если же брать за эталон прибыль Украины от торговли с Россией в 2013 году (15,8 млрд долларов) и посчитать, сколько на торговле Киев потерял за пять лет, то получится цифра в 48,4 млрд долларов (если бы доходы во все года были на уровне 2013 года, то Киев получил бы 94,8 млрд долларов).

Если говорить проще, то Украина своими санкциями добилась резкого снижения доходов от торговли с Россией по крайней мере в два раза. И это ведь только таможенная статистика. Очевидно, что Украина недополучила ряда возможных льгот от сотрудничества, которое она разорвала. Также очевидно, что работавшие на Украине российские компании были бы прибыльными и для Киева, но теперь в ряде сфер экономической деятельности Незалежной просто зияют дыры, тогда как украинский бюджет мог бы на этом зарабатывать.

Что касается ограничений в отношении физических и юридических лиц, то украинский рынок для России не был самым большим. «Яндексу», например, гораздо больше дадут крупные международные проекты, чем скромное по европейским меркам население Украины, которое можно было бы обслуживать своими сервисами. Этот же принцип в целом применим и к банковской сфере, и к энергетической.

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Однако главное состоит не в том, чтобы считать, кто кого больше разорил. А в том, что до 2014 года сотрудничество носило взаимовыгодный характер, пусть даже более выгодным оно всегда было Украине. Братские страны имеют общую историю и культуру, язык и традиции, массу общих экономических интересов, совместных проектов. Такой разрыв выгоден лишь тем, кто сегодня повторяет то, что говорил господин Кулеба, считающий, что санкции против России — гарантия помощи или даже компенсации с другой стороны.

По украинским оценкам, которые приводят различные СМИ со ссылками на правительство Украины и российские данные, Россия потеряла из-за санкций со стороны Киева порядка 700-800 млн долларов. Разумеется, цифры потерь с разных сторон просто несопоставимы.

Именно поэтому слова украинского вице-премьера Кулебы стоит расценивать как заявления, враждебные не России, а его собственной стране. Чиновник ведь признаётся, что Киев пойдёт просить денег в Брюсселе, и даже догадывается, что там ему этих денег не дадут. Зато могут дать новые партии американского оружия для «войны с Россией», вновь показывая украинцам, зачем в реальности они нужны США и западным странам.