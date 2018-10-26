«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко предостерег украинские власти от разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Не все в Киеве поддерживают решение украинских властей разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. В эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко предостерег от подобного шага, заявив, что иначе Незалежная «загонит себя в тупик». Крыть против Москвы в европейских судах Киеву, мол, будет нечем. Тут же парламентарий предложил альтернативу разрыву договора.

«Сейчас разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно. Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик, - подчеркнул Денисенко. - Поэтому нужно так же наращивать свои группировки в Азовском море».

По словам депутата, наращивание военно-морских сил Украины уже ведется. Примером тому служат два недавно полученных американских корабля.

«Возможно, они старые, но американские», - похвалился депутат, добавив, что «сейчас на подходе еще несколько подобных кораблей».

Тем самым Денисенко считает возможным выстроить «паритет» в Азовском море.

Ранее Европарламент разработал и одобрил проект резолюции по ситуации в Азовском море, который полностью оторван от реальности.

Авторы документа просят Совет Евросоюза потребовать от России отказаться от «дискриминационной» инспекции судов в акватории под угрозой расширения антироссийских санкций и свернуть добычу нефти и газа на «украинской территории». Кроме того, они предлагают назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу, который займется вопросами урегулирования ситуации в регионе.

Тем временем ВМС Украины представили стратегию развития флота страны, в которой Москва обвиняется в «оккупации» украинской исключительной морской экономической зоны и «блокаде» судов в Керченском проливе и Азовском морях. А 12 октября глава государства Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

Кроме того, украинские политики заговорили о необходимости привлечения сил НАТО к сопровождению кораблей под флагом Украины. Для этого нужно пересмотреть договоренности по Азовскому морю, которое находится в совместном пользовании украинской и российской сторон.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива было подписано в 2003 году. Как отмечено в документе, акватория разграничивается линией госграницы в соответствии с документом, а все споры разрешаются путем мирных переговоров. Киев уже начал предпринимать попытки аннулировать договоренности, которые позволяют российским и украинским пограничникам досматривать подозрительные корабли.