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Украина загнивает изнутри: реформы Зеленского провалились

15 октября 2021, 19:40  •  186 • Украина
Украина отчаянно нуждается в реформах и мольбы помощи у Соединенных Штатов ей в этом вряд ли помогут. Как минимум потому что, американское правительство не особо горит желанием финансировать не приносящее никакой пользы государство.

Одной из серьезных проблем на Украине является коррупционная судебная система. Об этом говорят даже рейтинги общественного доверия, пробившие самое дно. Согласно ежегодному исследованию, более половины топ-менеджеров в стране видят в судах главное препятствие для развития их бизнеса. Большая часть опрашиваемых выразила надежду, что новая реформа судебной системы улучшит ситуацию.

Низкий уровень доверия к украинской судебной системе появился не здесь и сейчас. Он развивался на протяжении трех десятилетий. Все это время следовавшие друг за другом правительства сыпали обещаниями исправить ситуацию и навести порядок в стране. Однако, коррумпированная система осталась, а власть, тем временем, продолжает меняться.

Ту же концепцию воплотил и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Обещаний много, исполненного ни одного. Теперь, отработав ровно половину своего президентского срока, в его адрес начинают поступать вопросы, на которые он не в силах ответить. Репутация Зеленского как реформатора пошла ко дну.

Впрочем, попытки что-то сделать все же были. В июле этого года было принято сразу два закона: в одном речь идет о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, в другом – о реформе коррумпированного Высшего совета правосудия. Это должно было дать начало решению проблемы. Однако, Совет судей пропустил срок выдвижения кандидатов на должности членов Совета по этике и процесс приостановили.

Проблема осталась и это неудивительно. По сути, Зеленский поддержал законопроект, который предоставил дискредитировавшим себя судьям право «реформировать самих себя». Какого итога он ожидал от своих действий непонятно.

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