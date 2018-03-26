Украина задержала российский «Норд»

Украинские пограничники задержали в водах Азовского моря рыболовецкое судно «Норд», шедшее под российским флагом. Об этом в понедельник сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел 25 марта. Судно задержал корабль морской охраны украинской Госпогранслужбы «в украинских водах Азовского моря». На борту судна находились десять человек, у всех при себе были российские паспорта. Само судно, как установила проверка, зарегистрировано в Крыму.

«Судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь», — говорится в сообщении.

На данный момент судно отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий, а также установления личностей задержанных. В ходе досмотра задержанного судна в нем обнаружили трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

На задержанных членов экипажа судна «Норд» составили протоколы по статье 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), а в отношении команды судна в Службу безопасности Украины направили уведомление по статье 332-1 УК, предполагающую уголовную ответственность (до трех лет лишения свободы) за то же нарушение.

Российские пограничники информацию украинской Погранслужбы пока не прокомментировали. Как рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник, сейчас сотрудники российской погранслужбы разбираются в ситуации.

По данным агентства, судовладельцем судна «Норд» является производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» — небольшое предприятие в Керчи.

«Это наше судно», — заявил представитель кооператива в разговоре с агентством.

По его словам, сейчас компания готовит официальный комментарий по поводу данного инцидента и собирается направить его в том числе и в российское министерство иностранных дел.

Согласно данным из анонимных источников, рыболовецкое судно «Норд» построено в 1989 году, — это маломерный рыболовный сейнер.

В начале месяца в ФСБ России рассказали об обмене двух украинских пограничников на двух российских. Украинская сторона вернула в Россию Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба — они были задержаны летом прошлого года после непреднамеренного пересечения украинской границы и с июня 2017 года содержались в СИЗО города Херсон.

Российская сторона в обмен на них передала Украине украинцев Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, которые были задержаны в октябре прошлого года за незаконное пересечение границы России.

Обмен прошел при посредничестве представителя Киева в Контактной группе — лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Во многом благодаря его усилиям и, естественно, основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее, 12 февраля, между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась тема обмена заложниками. Российских военнослужащих Кулуба и Кузнецова украинские пограничники задержали в ночь на 30 июня 2017 года во время учений в районе города Армянска (Крым). Их заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины и взяли под стражу.

В ФСБ России впоследствии заявили, что задержанные россияне работали пограничниками — в ту ночь в ходе учений на границе они сбились с маршрута и оказались на территории соседней страны.

Украинские военнослужащие пограничного отряда Дзюбак и Марцонь, в свою очередь, были задержаны в Брянской области 3 октября 2017 года. Им также предъявили обвинение за незаконное пересечение границы, подразумевающее лишение свободы на срок до шести лет.