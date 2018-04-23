|
Украина задержала на крымской границе девушку-волонтера, собиравшую подписи в поддержку Путина
23 апреля 2018, 22:09 • 10 • В России
Сотрудники СБУ задержали на пункте пропуска "Чонгар" крымчанку - участницу движения "Волонтеры Победы", которая ранее была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба так называемой "прокуратуры АР Крым" (украинское ведомство, расположенное в Херсоне).
В пресс-службе "прокуратуры" назвали сбор подписей в поддержку Путина в рамках президентских выборов-2018 незаконным. Эти действия, по мнению украинских властей, "способствовали проведению подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.
- В настоящее время задержанной готовится уведомление о подозрении, проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.
Ранее украинские силовики задержали на границе депутата евпаторийского горсовета, а также бывшую военнослужащую ВМСУ.
Кроме того, в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, который занимал свой пост с марта по июнь 2014 года.
Подпишитесь на нас
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 апреля 2018, 10:54
|
19 апреля 2018, 22:24
|
16 апреля 2018, 22:54
|
20 апреля 2018, 08:09
|
21 апреля 2018, 09:39
|
17 апреля 2018, 15:09
|
17 апреля 2018, 11:54