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Украина задержала на крымской границе девушку-волонтера, собиравшую подписи в поддержку Путина

23 апреля 2018, 22:09  •  10 • В России

Сотрудники СБУ задержали на пункте пропуска "Чонгар" крымчанку - участницу движения "Волонтеры Победы", которая ранее была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба так называемой "прокуратуры АР Крым" (украинское ведомство, расположенное в Херсоне).

В пресс-службе "прокуратуры" назвали сбор подписей в поддержку Путина в рамках президентских выборов-2018 незаконным. Эти действия, по мнению украинских властей, "способствовали проведению подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

- В настоящее время задержанной готовится уведомление о подозрении, проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее украинские силовики задержали на границе депутата евпаторийского горсовета, а также бывшую военнослужащую ВМСУ.

Кроме того, в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, который занимал свой пост с марта по июнь 2014 года.

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