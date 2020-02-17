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Украина заберёт Крым. Это показательно. Михеев объяснил политику Зеленского и напомнил о "возвращалке"
17 февраля 2020, 20:54 • 232 • Политика
В программе "Михеев. Итоги" на Царьграде обозреватель Сергей Михеев прокомметировал заявление нового главы администрации президента Украины Андрея Ермака и возвращении Крыма Украиной до выборов. По словам Михеева, подобные заявления постоянно делал и Пётр Порошенко, с треском проигравший выборы. Что же касается администрации Зеленского, то у них, считает Михеев, ещё не выросла "возвращалка".
В эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде обозреватель Сергей Михеев высказал свою позицию относительно заявления нового главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который уверен, что Незалежная сможет вернуть Крым в свой состав до следующих местных выборов.
"Мы уже слышали вот этого фельдмаршала всея Украины Порошенко, у которого тоже что ни день, то был чёткий план. Он имел чёткий план по всем вообще вопросам нашей с вами современности. Но все эти чёткие планы завалились, когда он в мае прошлого года с треском проиграл выборы", - напомнил Михеев.
По его мнению, сейчас Порошенко пытается "что-то изображать" в Верховной раде, но, по большому счёту, ни один его чёткий план, не сработал.
"Кстати, то, что Ермак говорит подобные вещи по поводу Крыма, и всё такое прочее, - это хорошо. А то тут начались слухи: мол, вот Ермак - он связан с Дмитрием Козаком. Сейчас, значит, у них там какая-то особенная "химия" в отношениях. Известно, что Козак упоминал Ермака, когда заключали договор по "Газпрому". На Украине тоже такие слухи, что вот, мол, сейчас пришёл Козак - и сейчас с ним, значит, всё наладится. А Ермак - это, мол, тот человек, с которым можно разговаривать. Ну вот вам и Ермак. Вот вам, ловите. Те, кто здесь собрался договариваться с Ермаком. Ермак собрался вернуть Крым до местных выборов, я правильно понимаю?" - сказал Михеев.
Обозреватель считает, что Ермак в итоге оказался ничем не лучше, чем его предшественник, а Зеленский, к сожалению, пока ни одной возложенной на него надежды не оправдал.
"Он делает ровно то же самое, что делал Порошенко, и все его люди делают то же самое, но немножко в другой форме. Немножко в более современной, более мягкой, более игровой форме. Нет такого дуболомства, как у Порошенко. Он не пытается всё время надевать форму, какие-то мифические ракеты испытывать. И в этом смысле Зеленский вроде как выглядит посвежее. Там Тесла рулит, это всё, что-то там, ролики снимает. Но по сути ничего не изменилось", - уверен Михеев.
Что касается возвращения Крыма, то обозреватель подчеркнул, что у Ермака "возвращалка не выросла", чтобы делать подобные заявления.
"Смысл вот этих всех заявлений - это пустое место. Но это показательно с точки зрения каких-то иллюзий по поводу того, что пришли такие люди, мы с ними договоримся. Я пока не вижу перспектив договорённостей с Украиной ни по одному реально важному вопросу. Российский бизнес на Украине пока на самом деле помогает антироссийским властям в Киеве. Вот и всё. Ну труба - ладно, я понимаю, нам пока нечем её заменить. Хорошо, ладно, уговорили, что касается трубы. А вот всё остальное, что там делается, всё остальное - это, хотите не хотите, поддержка враждебной антироссийской власти", - подытожил Михеев.
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