Украина за 10 лет так и не нашла денег на пополнение запасов зерна. Уровень критический

Госрезерв Украины констатировал, что власти за 10 лет так и не нашли денег на пополнение запасов зерна. Сейчас уровень критический. В ведомстве заговорили об угрозе нацбезопасности.

Представитель Государственного агентства резерва Украины пообщался с агентством "Украинформ" и рассказал о плачевной ситуации. Украина за последние 10 лет так и не нашла денег на пополнение запасов зерна. Госбюджетом на 2021 год ассигнования на закупку зерна нового урожая не предусмотрены.

Ситуация критическая. Утверждённый срок хранения зерна – два года. Но в хранилищах Госрезерва лежит значительно более старая пшеница – 1999-2018 годов. Для "обновления и освежения" материальных ценностей необходимо более полумиллиарда гривен (эквивалентно 1,5 миллиарда рублей).

В ведомстве предупредили: если ситуация не изменится, то экономике Украины Госрезерв помочь не сможет. Текущая ситуация является "потенциальной угрозой национальной безопасности государства".

В июне прошлого года советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве Украины "съели мыши". После такого заявления не выдержали даже французские СМИ.