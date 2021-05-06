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Украина является «ядерной бомбой» мирового масштаба по формированию новых штаммов вирусов
06 мая 2021, 18:40 • 238 • Украина
Украина входит в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости и тяжелого течения COVID-19 и, соответственно, смертности. Кроме того, Украина является «ядерной бомбой» мирового масштаба по формированию новых штаммов вирусов.
Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, кандидат медицинских наук, бывший руководитель центра гриппа и ОРВИ ЦСЭС МОЗ Украины, в 2018 году возглавивший общественную организацию «Инфекционный контроль Украины».
Такое положение вещей, по мнению медика, сложилось из-за низкого охвата населения вакцинацией против коронавируса.
«При такой динамике вакцинации, как у нас в стране, мы достигнем результата – охвата 70% – только через 7-10 лет», - спрогнозировал он, передает «Обозреватель».
Александрин добавил, что Украина является мировым лидером по формированию резистентности или устойчивости к антибиотикам или к другим вирусным инфекциям.
«Это уже факт. Мы это неоднократно доказали на примере туберкулеза, ВИЧ-инфекции, внутрибольничных патогенов, которых у нас циркулирует огромное количество. Украина является "ядерной бомбой" мирового масштаба по формированию новых устойчивых штаммов», - заявил врач.
Ранее эпидемиолог заявил, что Украине продолжается первая волна эпидемии коронавируса, при этом наблюдается спад ее третьего пика. Он предупредил, что расслабляться еще рано, так как ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости COVID-19.
По состоянию на утро 5 мая, 759 434 человека были привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
На утро 6 мая в Украине зафиксировано 6 038 новых случаев COVID-19, это на 3 462 случая больше, чем фиксировалось накануне утром. Также, по официальным данным, за прошедшие сутки госпитализировано 1 849 человек, скончались — 374 (+213).
За весь период пандемии COVID-19 в Украине, опять же, по официальным данным, заразились 2 097 024 человека, выздоровели 1 711 709 пациентов, скончался 45 451 человек.
Накануне сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на Украине созданы прототипы вакцин от COVID-19.
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