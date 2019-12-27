Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подоходный налог повысят до 16%? Источники сообщили о планах правительства
«Пояс морской безопасности»: какое геополитическое значение имеют военные учения...
Метит на место Путина? Политолог объяснил, зачем Лукашенко тянет с интеграцией
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Главная / Украина

Украина взыскала с авиакомпании штраф за полёт над Крымом

27 декабря 2019, 13:24  •  96 • Украина
Украина взыскала первый с 2014 года штраф за «нарушение воздушного пространства» из-за полёта самолёта казахской компании Euro-Asia Air над полуостровом.
 
© Serguei Fomine/Russian Look globallookpress.com
 

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тыс. гривен», — говорится в сообщении командования воздушных сил ВС Украины в Facebook.

Как отмечается, самолёт выполнил полёт над Крымом 8 августа 2019 года.

В марте 2018 года сообщалось, что Государственная авиационная служба Украины с 2015 года наложила 5,44 млрд гривен (это почти $210 млн) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний за полёты в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
25 декабря 2019, 15:54
В Совфеде оценили реакцию Киева на запуск поездов в Крым
27 декабря 2019, 13:24
Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу
25 декабря 2019, 19:24
Вадим Красносельский: транзит газа сохранён, утилизация боеприпасов – внутреннее дело ПМР и РФ
27 декабря 2019, 10:09
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
27 декабря 2019, 13:24
Аналитик оценил намерение России и Украины обнулить взаимные претензии
26 декабря 2019, 14:39
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2019, 01:09
"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назвал виновных в катастрофе МН17
21 декабря 2019, 14:24
Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
25 декабря 2019, 12:54
"Они там себя чувствуют королями": Депутат о том, что могло случиться с "замученными до смерти" операми СБУ
26 декабря 2019, 14:54
"Границу они не пересекут": В МИД России рассказали об ответных мерах на санкции США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.