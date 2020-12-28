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Украина взялась учить Запад "сдерживать" Россию: "Нужно больше денег"

28 декабря 2020, 23:40  •  106 • Украина

Глава МИД Украины призвал Запад вкладывать больше денег в "сдерживание" России. При этом министр сослался на киевский опыт борьбы с Москвой и Путиным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба взялся учить Запад, как правильно заниматься "сдерживанием" России. Рецепты Киева были озвучены в интервью главы МИД изданию International Politic.

По словам Кулебы, чтобы сдерживать Россию и её президента Владимира Путина, как это делает Украина, Западу необходимо выполнить одновременно три рецепта, иначе ничего не получится.

Первый рецепт - это понять, чего хочет Путин. Кулеба подчеркнул, что у Киева ушло много времени на то, чтобы разгадать этот секрет. За это время Украина окончательно потеряла Крым.

Теперь же Киев лишён иллюзий относительно Кремля и понимает, что империя хочет только расширяться и нужно всегда быть готовыми к нападению, - пафосно объявил глава МИД Украины.

Второй рецепт - это действовать без колебаний. Украинский министр обвинил Запад в том, что тот слишком долго думает, как ответить России. Предположительно, это скрытый намёк на выделение Украине военной и денежной помощи, которая шла до Киева несколько лет.

И третий рецепт - это предотвращение. Под этим глава МИД Украины подразумевает выделять больше денег на "сдерживание" России. Якобы это будет всё равно дешевле, чем "более позднее решение конфликта".

Напомним, что последние 6 лет Украина позиционирует себя как единственное государство, защищающее Европу от "неминуемого вторжения" России. И под этим предлогом Киев постоянно просит денег на это самое "сдерживание" России.

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