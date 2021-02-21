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Украина взяла НАТО "на слабо". В Киеве объяснили, зачем подставляют альянс под русские зенитки
21 февраля 2021, 19:20 • 323 • Политика
Украина взяла НАТО "на слабо", "разрешив" самолётам альянса летать над Крымом. В Киеве объяснили, зачем украинцы подставляют своих западных партнёров под русские зенитки.
О том, что авиация НАТО может летать над территорией российского полуострова, в воскресенье заявил бывший представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин. Он отметил, что "согласно международному праву Крым является зоной ответственности Украины". А это значит, что Киев якобы имеет право решать, кто может летать над этой территорией, а кто - нет.
При этом бывший чиновник выразил уверенность, что, даже получив украинское "разрешение", самолёты НАТО всё равно не рискнут приблизиться к крымскому побережью ближе чем на 12 миль.
Отметим, что даже американские бомбардировщики B-52, которые ранее совершили провокационный подлёт к Крыму, воспользовавшись воздушным пространством Украины, не рискнули вторгнуться в российское небо. Военные НАТО осведомлены о том, что на территории полуострова располагаются мощные силы ПВО России, о чём представители альянса неоднократно говорили ранее. Некоторые эксперты полагают, что подлёт к Крыму имел цель выяснить, где именно находятся российские зенитно-ракетные комплексы.
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