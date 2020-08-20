Украина взбунтовалась и требует уволить Аласанию и ликвидировать Общественное ТВ • 101 • Украина

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием ликвидации Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) - в связи с систематической пренебрежением к мнению общественности и неэффективным использованием средств налогоплательщиков.



Речь идет о «конторе» Зураба Аласании, который лично распорядился снять с конкурса кандидатов на «Евровидение» мальчика-сироту Максима Ткачука, за исполнение «песен, которые нравятся ватникам». После громкого скандала директор НОТУ сообщил, что отстранить юного певца ему дал указание сам президент Владимир Зеленский.



Примечательно, что глава государства вот уже несколько дней отмалчивается по этому поводу. А тем временем, петиция всего за два дня собрала более 2000 подписей украинцев ( при необходимых 25.000). Ее автором и инициатором выступил некто Андрей Сергиенко.



«В связи с либерализацией и евроинтеграцией общества и государства возникает потребность в ликвидации устаревших и неэффективных институтов, не соответствуют требованиям», - объяснил он свою инициативу.



По мнению Сергиенко, ликвидация НОТУ имеет ряд преимуществ. Во-первых, ликвидируется дорогостоящий государственный институт, на который тратятся деньги налогоплательщиков, хотя реальной пользы данное учреждение не приносит. Во-вторых, существование данного органа не соответствует реалиям времени: НОТУ является прямым правопреемником Радиокомитета УССР, который был образован еще в 30-х годах прошлого века. За столь продолжительное время сменились поколения, государства, однако Общественная телерадиокомпания осталась неизменной. При том, что ее аудитория составляет несколько сотен человек: это друзья и родственники самих сотрудников. В-третьих, ликвидация НОТУ с последующей приватизацией активов позволит привлечь значительные средства в государственный бюджет Украины. В-четвертых, эта структура не отвечает потребностям гражданского общества и неоднократно становилась эпицентром вражды по поводу культурных, гуманитарных вопросов.



«Поэтому, по совокупности вышеуказанных факторов ликвидация Национальной общественной телерадиокомпании Украины представляется необходимым и крайне разумным решением. Учитывая вышесказанное, мы обращаемся к Президенту Украины с целью инициирования действия по ликвидации НОТУ и организацию контроля за такой ликвидацией», - сказано в тексте петиции.



К слову, ее авторов поддержали многие украинские СМИ и телеграмм-каналы.



«Нас, как и многих наших коллег и сограждан, потрясла история самоуправства НОТУ и ее директора Аласании на конкурсном отборе детского Евровидения. Отвратительно видеть, как содержащаяся за наши с вами деньги государственная конторка не стесняясь в средствах воюет с 12-летним ребенком, честным победителем песенного конкурса. Тем более, что подобное самоуправство со стороны НОТУ происходит далеко не в первый раз. Они систематически плюют на наше с вами мнение — мнение граждан Украины, которые содержат на свои налоги всю эту зазнавшуюся бюрократическую шваль из второсортных организаций и ведомств», - пишет по этому поводу ТГ-канал «Клименко-тайм».



Он также напомнил прошлогоднюю историю с победительницей отбора на Евровидение — певицей Maruv, которая из-за действий того же самого Общественного телевидения не смогла принять участие в престижном конкурсе. Из-за политических мотивов и травли патриотов. Кстати, тогда еще кандидат Зеленский активно осуждал подобный культурный беспредел и заступался за Maruv.



Как напоминает ТГ-канал «Заговорщик», на содержание НОТУ в текущем году будет потрачено более 1,2 миллиарда гривен. Вместо постройки дорог, больниц, закупки так нужного сейчас оборудования или надбавок врачам — эти колоссальные деньги тратятся на подкормку всяких аласаний и ему подобных «моральных авторитетов» с синдромом вахтера, умеющих эффективно «потратить» государственные средства на борьбу с 12-летними детьми.



«Обращаемся ко всем — и нашим читателям, и нашим коллегам с просьбой поддержать петицию по ликвидации «конторки Аласании» любым способом. Собственным голосом или просто показав петицию максимальному количеству людей. Давайте дружно поднажмем и сделаем их вместе!», - призывают телеграмм-каналы.



А тем временем, «герой» скандала Максим Ткачук с Волыни, записал видеообращение с благодарностью за поддержку. Кстати, видео его выступления, перезалитое на YouTube-канал Одесской епархии УПЦ набрало уже 13 тысяч лайков. Каноническая православная церковь Украины продолжает поддерживать юное дарование - у них появилась идея создать всеукраинский песенный конкурс, в котором детей не будут делить на правильных и неправильных – «#ДоброОбъединяет. От Донбасса до Карпат».

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием ликвидации Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) - в связи с систематической пренебрежением к мнению общественности и неэффективным использованием средств налогоплательщиков.Речь идет о «конторе» Зураба Аласании, который лично распорядился снять с конкурса кандидатов на «Евровидение» мальчика-сироту Максима Ткачука, за исполнение «песен, которые нравятся ватникам». После громкого скандала директор НОТУ сообщил, что отстранить юного певца ему дал указание сам президент Владимир Зеленский.Примечательно, что глава государства вот уже несколько дней отмалчивается по этому поводу. А тем временем, петиция всего за два дня собрала более 2000 подписей украинцев ( при необходимых 25.000). Ее автором и инициатором выступил некто Андрей Сергиенко.«В связи с либерализацией и евроинтеграцией общества и государства возникает потребность в ликвидации устаревших и неэффективных институтов, не соответствуют требованиям», - объяснил он свою инициативу.По мнению Сергиенко, ликвидация НОТУ имеет ряд преимуществ. Во-первых, ликвидируется дорогостоящий государственный институт, на который тратятся деньги налогоплательщиков, хотя реальной пользы данное учреждение не приносит. Во-вторых, существование данного органа не соответствует реалиям времени: НОТУ является прямым правопреемником Радиокомитета УССР, который был образован еще в 30-х годах прошлого века. За столь продолжительное время сменились поколения, государства, однако Общественная телерадиокомпания осталась неизменной. При том, что ее аудитория составляет несколько сотен человек: это друзья и родственники самих сотрудников. В-третьих, ликвидация НОТУ с последующей приватизацией активов позволит привлечь значительные средства в государственный бюджет Украины. В-четвертых, эта структура не отвечает потребностям гражданского общества и неоднократно становилась эпицентром вражды по поводу культурных, гуманитарных вопросов.«Поэтому, по совокупности вышеуказанных факторов ликвидация Национальной общественной телерадиокомпании Украины представляется необходимым и крайне разумным решением. Учитывая вышесказанное, мы обращаемся к Президенту Украины с целью инициирования действия по ликвидации НОТУ и организацию контроля за такой ликвидацией», - сказано в тексте петиции.К слову, ее авторов поддержали многие украинские СМИ и телеграмм-каналы.«Нас, как и многих наших коллег и сограждан, потрясла история самоуправства НОТУ и ее директора Аласании на конкурсном отборе детского Евровидения. Отвратительно видеть, как содержащаяся за наши с вами деньги государственная конторка не стесняясь в средствах воюет с 12-летним ребенком, честным победителем песенного конкурса. Тем более, что подобное самоуправство со стороны НОТУ происходит далеко не в первый раз. Они систематически плюют на наше с вами мнение — мнение граждан Украины, которые содержат на свои налоги всю эту зазнавшуюся бюрократическую шваль из второсортных организаций и ведомств», - пишет по этому поводу ТГ-канал «Клименко-тайм».Он также напомнил прошлогоднюю историю с победительницей отбора на Евровидение — певицей Maruv, которая из-за действий того же самого Общественного телевидения не смогла принять участие в престижном конкурсе. Из-за политических мотивов и травли патриотов. Кстати, тогда еще кандидат Зеленский активно осуждал подобный культурный беспредел и заступался за Maruv.Как напоминает ТГ-канал «Заговорщик», на содержание НОТУ в текущем году будет потрачено более 1,2 миллиарда гривен. Вместо постройки дорог, больниц, закупки так нужного сейчас оборудования или надбавок врачам — эти колоссальные деньги тратятся на подкормку всяких аласаний и ему подобных «моральных авторитетов» с синдромом вахтера, умеющих эффективно «потратить» государственные средства на борьбу с 12-летними детьми.«Обращаемся ко всем — и нашим читателям, и нашим коллегам с просьбой поддержать петицию по ликвидации «конторки Аласании» любым способом. Собственным голосом или просто показав петицию максимальному количеству людей. Давайте дружно поднажмем и сделаем их вместе!», - призывают телеграмм-каналы.А тем временем, «герой» скандала Максим Ткачук с Волыни, записал видеообращение с благодарностью за поддержку. Кстати, видео его выступления, перезалитое на YouTube-канал Одесской епархии УПЦ набрало уже 13 тысяч лайков. Каноническая православная церковь Украины продолжает поддерживать юное дарование - у них появилась идея создать всеукраинский песенный конкурс, в котором детей не будут делить на правильных и неправильных – «#ДоброОбъединяет. От Донбасса до Карпат». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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