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Украина выживает пять лет и никак не превращается в Европу

28 февраля 2019, 15:09  •  73 • В России

Покупала утром яблоки. Хмурая продавец разговаривала с подругой, стоящей рядом с уличным прилавком. Женщинам, которым под пятьдесят или чуть больше , перекидывались фразами:

-Еду домой, с ночной. Сейчас часик полежу и пойду на вторую работу, а еще дома надо все дела переделать и вечером на третью. Там у меня тоже сутки,- делилась она с подругой.

Я не выдержала и вслух поинтересовалась :

-Разве можно так работать в нашем возрасте?

И женщина лишь горько усмехнулась в ответ, а складки на ее не накрашенных губах стали еще резче:

Мы - луганчанки. Нам в Киеве не выжить по-другому

- К тому же еще и проголосовать нельзя. Но нам-то что?

- Вам тоже голосовать не за кого,- попыталась уколоть меня ее подруга- продавщица.

Я купила крупные красные яблоки, урожай которых был просто невероятным в эту осень и пошла по своим делам, думая об этих женщинах, которые на четырех работах, чтоб выжить.

Пять лет Майдану

Картины тех страшных событий, которые перевернули жизнь миллионов граждан Украины, всплывают перед глазами и не дают покоя. Хочется эти ячейки памяти закрыть навсегда, но те все еще активны. Сегодня вот всплыл в памяти один из дней, когда жгли "коктейлями Молотова" ребят из "Беркута", и как за моей спиной боевики договаривались о цене: от ста долларов до двухсот за вечер и ночь. "Коктейли Молотова" летели в живых, безоружных людей, которым не дали приказа.

Вспомнилось, как на парапете возле здания Киевской администрации сидел Рома-спикер, известный сотник Майдана и рассуждал:

- Вот сейчас Януковича грохнем, олигархов скинем, будем жить как люди.

- Это как? -спрашивала я тогда его.

-Да так, как все в Европе живут, - уверенно отвечал Рома.

Где он сейчас и тысячи таких как он?

Боец "евромайдана", февраль 2014 года.Фото: Александр КОЦ

Украинцам продали иллюзии

Простите, может кого обижу, но гражданам страны подали кружевные трусы и пластиковую карточку безвиза в обмен на страдания миллионов своих же соотечественников. Повторять одно и то же глупо. Случайный знакомый, ветеринар, который приехал в Киев на курсы повышения квалификации поделился откровением. Мужчина работает на птицефабрике под Киевом. Таких предприятий становится все меньше и меньше: украинская курятина не очень-то нужна в Европу на экспорт, а четких и прозрачных евростандартов на таких фабриках особо не соблюдают. В подробности мужчина не вдавался. Зарплату на фабрике платят, но бывают большие задержки и тогда спасает куриное мясо, которое берут бартером. Специалист признался, что требования ЕС по такой продукции Украина не сможет выполнить лет 50, а может и больше. По словам собеседника, в Киевской области народ в эту зиму едва сводит концы с концами. Газом почти никто не отапливает дома, а в мае 2019-ого цену на газ планируют поднять еще на 15 %. В основном, для обогрева люди используют дрова, хворост, шишки, хвою. К счастью, зима была в этом году не слишком холодной.

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Уже конец февраля и здесь все ждут весну, чтоб заниматься землей, собственным натуральным хозяйством.

Украина за эти пять лет стала одной из самых бедных страны Европы, что вынужденно признал и президент страны, Петр Порошенко.

Киев просто затаился на время

На днях в нашем доме умер алкаш, Игорек. Он после Майдана люто запил и в каждый запой шел отвоевывать Крым. В прошлую пятницу сосед купил два литра "Хлебного дара", полночи орал и что-то ему мерещилось, после чего отключился. Ночью приехала полиция, и похоронные конторы устроили состязание - кому быстрее достанется труп. Сегодня это, пожалуй, единственные предприятия, которые с работают с самой высокой рентабельностью.

Игорек оставил после себя две яблони, посаженные во дворе в честь революции Гидности, но за пять лет те так и не дали ни одного плода.

И все –таки, несмотря на пятилетку революции и старательного «оевропеивания» – Киев, по- прежнему, русский город. Он словно надел на себя маску, которую вроде и отклеить невозможно, настолько та прилипла, однако , на фасадах домов отчетливо видны цифры:1895, 1887, 1903 , 1905, 1911. В переходах и метро уличные музыканты хрипят на русском песни Виктора Цоя: «Группа крови на рукаве».

И эта киевская, русская речь, обильно сдобренная суржиком, сидит у людей в генах, носится по кровеносному руслу и передается детям, которым хочется говорить по-русски, потому что скоро весна и все становится естественным. А что город Киев? Он просто затаился на время.

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