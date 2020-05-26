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Украина вытесняет РФ из космической программы США
26 мая 2020, 11:55 • 44 • Политика
Киев сделал Вашингтону выгодное предложение
Украина входит в "элитный клуб" государств, которые могут полностью самостоятельно производить космические аппараты и ракеты-носители. При некоторых вложениях она может избавить США от необходимости сотрудничать в данной сфере с Россией. Об этом заявил глава космического агентства Незалежной Владимир Усов.
Сейчас Россия поставляет США двигатели РД-180, которые используются на ракете-носителе Atlas ULA и ракете среднего класса Antares. Но делать их можно и на Украине, уверен Усов. В интервью изданию "Левый берег" он рассказал, что Киев уже обратился к Вашингтону с "выгодным предложением".
"Мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум", – сообщил Усов. И пояснил, что "в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро", передает "Пятый канал".
Для реализации этих амбициозных планов нужно "политическое решение" со стороны властей, а также $30 – 40 миллионов. Последнее обстоятельство делает сценарий, описанный Усовым, маловероятным, учитывая, что Незалежная находится по уши в долгах, пишет "Царьград".
На днях Киев и МВФ подписали предварительное соглашение о новом кредите. Потратить эти деньги Украина сможет на погашение старых долгов.
Что касается РД-180, то США используют их в своих космических проектах с конца 90-х гг. прошлого века. За это время американцы не раз пытались отказаться от российских двигателей, но пока не нашли альтернативы. Даже их новые программы опять основываются на закупках в РФ.
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