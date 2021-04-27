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Украина высылает российского консула из Одессы

27 апреля 2021, 14:30  •  7 • Политика
Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дипломата объявили персоной нон грата
Украина продолжает ухудшать отношения с нашей страной. На этот раз Киев решил выгнать российского консула из Одессы. Такое решение принял МИД Незалежной.
Пресс-служба украинского ведомства написала, что дипломат должен вернуться на родину до 30 апреля.
МИД Украины решил пойти на такой шаг в ответ на высылку из Москвы сотрудника их посольства. Ведомство обвинило РФ в "продолжении развернутой антиукраинской кампании", а также в недружественных шагах против коллег.
Киев не согласен с обвинениями Москвы в том, что высланный украинец занимался недипломатической деятельностью. МИД Украины оставило за собой право ответить на новые шаги России, если они последуют.
Накануне Незалежная пригрозила ответить на высылку своего дипломата. Тогда МИД Украины заявил, что действия Москвы подтверждают курс Кремля на обострение отношений.
Напомним, в середине апреля в Санкт-Петербурге был задержан консул Украины Александр Сосонюк. В России отметили, что дипломат обирал закрытые данные из баз силовых структур. В его задачи также входил поиск информации об украинцах с гражданством РФ и родственниками в нашей стране, чтобы потом власти Незалежной могли устроить против них политические репрессии.

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