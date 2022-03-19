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Украина выставила ценник на воду Северо-Крымского канала

19 марта 2022, 08:15  •  258 • Украина

В Киеве посчитали цену днепровской воды, которая самотёком пошла на полуостров из Херсонщины. По заявлению государственной экологической службы Украины, уже натекло на 620 млн гривен, в пересчёте около 21 млн долларов.

Процитируем киевское послание дословно: «В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 кубометров в секунду, 4,3 млн кубометров в сутки. Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов составляет 32,6 млн гривен в сутки».

Вода начала прибывать в первую неделю марта, когда сапёры Росгвардии взорвали дамбу на юге Херсонской области. Двое суток назад поток дошёл до первой насосной станции СКК у села Дорожное, что рядом с Джанкоем.

По информации главы республиканского Госкомводхоза Игоря Вайля, пока взяты пробы воды, предстоит определить её пригодность для использования. Ещё одна проблема — не выполнены все необходимые работы для обеспечения функционирования канала с херсонской стороны.

620-миллионный киевский счёт в Симферополе восприняли как анекдот. Характерное заявление сделал председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Он утверждает, что уже в ближайшем будущем Херсонщина может войти в состав Таврической губернии России.

«Осенью мы будем отмечать 220 лет создания Таврической губернии. Вовремя дата подоспела, потому что Таврическая губерния не ограничивалась полуостровом. Мы сегодня не имеем права потерять Новую Каховку, откуда начинается днепровская вода. А Таврическая губерния как раз распространялась на эти территории. Исторически это наши жизненно-важные районы. И я думаю, что мы могли бы даже этот вопрос инициировать», — предложил Форманчук в эфире телеканала «Крым 24».

Крымские соцсети бурно одобряют подобную инициативу. Как говорится, кому должны, всем прощаем. Тем временем и.о. министра сельского хозяйства Алиме Зарединова сообщает, что уже в нынешнем году аграрии северных районов Крыма запланировали вновь развернуть производство риса. Одновременно на рисовые поля запустят молодь карасей и карпов.

— Инфраструктура для рисовых плантаций сохранена, а Минсельхоз в ближайшее время начнёт прорабатывать вопрос с компенсациями для восстановления мелиоративной техники и оросительных систем. С данным предложением сейчас выходим на федеральный уровень в профильное министерство, — рассказала Алиме Назимовна.

Рис считается третьим продовольственным активом в мире после сахара и кукурузы. Восстановление рисоводческих хозяйств РК потребует огромных объёмов воды. То есть, к середине мая, когда начнётся посадка риса в поливные чеки, Северо-Крымский канал должен работать на полную мощность.

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