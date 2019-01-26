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Украина выставила судно «Норд» на повторные торги с уценкой в 20%

26 января 2019, 05:54  •  59 • Украина
Украина повторно выставила на торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд» со снижением цены на 20% после неудачной попытки продать его в конце декабря 2018 года.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Национального агентства страны по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

«Прошедшие торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах. Согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион со снижением цены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стартовая цена судна составляет 1 млн 359 тыс. гривен (около $48 тыс.), что на 109 тыс. 310 гривен ниже прошлогодней стоимости.

Ожидается, что аукцион OpenMarket состоится 11 февраля 2019 года.

Ранее Оболонский районный суд Киева перенёс рассмотрение дела капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

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