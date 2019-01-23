Украина вышла из ряда соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ

Правительство Украины приняло решение о прекращении действия ряда соглашений, подписанных в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Данные договоры касались экономического сотрудничества.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.

«Кабинет министров Украины принял решение о прекращении для Украины действия трёх соглашений по экономическому сотрудничеству, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что речь идёт о Соглашении о межгосударственном обмене экономической информацией, Соглашении об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашении о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Как указывает ведомство, теперь Министерство иностранных дел Украины должно уведомить исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этих соглашений.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Минэкономразвития Украины прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.