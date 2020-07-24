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Украина вышла из Минских соглашений, но её прикроют США - Вассерман

24 июля 2020, 16:05  •  96 • Политика
Как считает политолог Анатолий Вассерман, Украина вышла из Минских соглашений, но её прикроют США, заблокировав любые резолюции по Донбассу в Совбезе ООН.
Россия является гарантом Минских соглашений, обладающем правом призвать к ответу их нарушителя в лице Украины. Об этом РИА ФАН заявил политолог Анатолий Вассерман.
Ранее на Украине вступило в силу постановление Верховной рады о местных выборах, которые пройдут на территории Украины, но не в Донецкой и Луганской областях. В ответ МИД России заявил о том, что данное решение фактически означает, что Киев окончательно вышел из Минских соглашений.
Вассерман поддерживает позицию дипломатов. Не стоит забывать, что договорённости по Донбассу были расписаны по пунктам, которые должны реализовываться друг за другом. Это не нравилось украинской стороне, которая пыталась внести изменения в документ, что заблокировал Берлин.
Однако эксперт сомневается, что Совбез ООН предпримет какие-либо действия, хотя именно он утверждал соглашения.
"Соединённые Штаты Америки, несомненно, заблокируют любую резолюцию, призванную обуздать киевских террористов", - подчеркнул он.
Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" политолог Богдан Безпалько, Россия и остальные члены "нормандского формата" должны ввести против Украины политические, финансовые и дипломатические ограничения. Иначе на Киев не удастся повлиять.
"Если Германия совершит какие-то действия в рамках этих санкций, тогда Украина сможет вернуться к решению этого вопроса в рамках "нормандского формата", формулы Штайнмайера или чего-то ещё", - поведал он.

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